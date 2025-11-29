Η Χετάφε βρήκε ξανά το δρόμο προς τις επιτυχίες, καθώς επικράτησε 1-0 επί της Έλτσε και πλησιάζει τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Επιστροφή στις νίκες για τη Χετάφε! Οι Μαδριλένοι λύγισαν με 1-0 την Έλτσε και επέστρεψαν στον ίσιο δρόμο που τους επέτρεψε να κάνουν ξανά ευρωπαϊκά όνειρα. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Αραμπάρι στο 56΄για το 1-0 που παρέμεινε μέχρι το τέλος. Ένα αποτέλεσμα που έστειλε τους γηπεδούχους στην 7η θέση της La Liga, έναν βαθμό πίσω από τις ευρωπαϊκές θέσεις.