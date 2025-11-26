Το δύσκολο μονοπάτι του Τσάμπι Αλόνσο

Ο Τσάμπι Αλόνσο περνάει ήδη την πρώτη του δοκιμασία στον πάγκο της Ρεάλ και αν δεν συμβιβαστεί μοιάζει καταδικασμένος.

Στα τέλη Οκτωβρίου ο Τσάμπι Αλόνσο πέτυχε κάτι που μόνο ο Ζιντάν είχε καταφέρει από τους 9 προηγούμενους προπονητές της Ρεάλ Μαδρίτης: κέρδισε το πρώτο του Clásico. Κι όμως, ίσως ποτέ στην ιστορία της «βασίλισσας» μία νίκη σε ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα να μην είχε τόσο μικρό αντίκτυπο. Πλέον, η ομάδα του μετράει 3 σερί ματς χωρίς νίκη, επίδοση που στη Μαδρίτη σημαίνει ένα πράγμα: κρίση. Ειδικά όταν στο ματς με την Έλτσε η εικόνα της Ρεάλ ήταν η πιο χαοτική της στη σεζόν.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δοκίμασε τριάδα στην άμυνα, μία τακτική επιτυχίας στη Λεβερκούζεν. Αυτή την περίοδο, όμως, τίποτα δεν δείχνει να λειτουργεί. Από την πρώτη του μέρα τα προβλήματα δείχνουν περισσότερα από τις λύσεις. Πλέον, τα πάντα έχουν να κάνουν με τις σχέσεις με τους παίκτες και όχι με την τακτική. Η φιλοσοφία του, το παρελθόν του στη Μαδρίτη, η υπόσχεση πειθαρχίας: όλα έμοιαζαν ιδανικά στο ξεκίνημα, αλλά εκείνος ο ενθουσιασμός έχει εξαφανιστεί.

Οι σχέσεις με τους παίκτες, η τοξική ατμόσφαιρα και το τελεσίγραφο

Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές των Μέσων, που βρίσκονται κοντά στον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος όχι μόνο δεν βλέπει ακόμα το «μοντέρνο ποδόσφαιρο», που υποσχόταν η νέα εποχή, αλλά ούτε καν δείγματα του πώς θα φτάσει η Ρεάλ εκεί. Επιπλέον, διαπιστώνει και ένα θέμα, που ίσχυε και πέρυσι και έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση. Ο Ισμαέλ Καμενφόρτε έφτασε από το Λεβερκούζεν, μαζί με τον Τσάμπι Αλόνσο, προκειμένου να αναλάβει ως υπεύθυνος φυσικής κατάστασης και μέχρι τώρα το μεγαλύτερο επίτευγμά του, σύμφωνα με τις παραπάνω διαρροές, είναι ότι απλά έχει γεμίσει με drones το Valdebebas. Τέλος, ο Πέρεθ αρχίζει να βλέπει ένα ανησυχητικό μοτίβο στις δηλώσεις του προπονητή του: «όταν κερδίζει συμπεριφέρεται όπως ο Αντσελότι, όταν χάνει όπως ο Μουρίνιο».

Δεν είναι, λοιπόν, μόνο οι σχέσεις του Τσάμπι Αλόνσο με τους παίκτες, που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο, αλλά και με τη διοίκηση. Σύμφωνα με την El Mundo και το ESPN, θα πρέπει να έχει «γυρίσει» την κατάσταση μέχρι το ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (10 Δεκεμβρίου), καθώς δεν πρέπει, πλέον, να αποκλείεται κανένα σενάριο. Τις τελευταίες, άλλωστε, ημέρες οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Σύμφωνα με την El Confidential στα αποδυτήρια της Ρεάλ κυριαρχεί η ανωριμότητα. Τα δύο πρώτα πράγματα που ζήτησε ο Αλόνσο ήταν «συγκέντρωση» και «εχεμύθεια». Υπήρχαν «πολλές κακές συνήθειες» αποκάλυψε μέρος του προπονητικού επιτελείου στο Athletic. Με την επιστροφή στη Μαδρίτη τον Αύγουστο, υπήρξε ένα ραντεβού με τους αρχηγούς, ώστε να θεσπιστεί ο νέος εσωτερικός κανονισμός. Το μήνυμα ήταν ότι όλοι θα πρέπει να δουλεύουν πιο σκληρά και να τρέχουν περισσότερο χωρίς την μπάλα. Αν δεν το κάνουν, κανένας δεν έχει εγγυημένη θέση στην ενδεκάδα. Ανάμεσα στις συζητήσεις με τους αρχηγούς ήταν η υποχρέωση για συνέπεια, όπως και η ένταση και η προσήλωση στις προπονήσεις.

Οι προπονήσεις, πλέον, περιλαμβάνουν περισσότερη τακτική δουλειά σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Στους παίκτες δίνονται βίντεο με αναλυτικές οδηγίες, που πρέπει να μελετήσουν, αλλά σύμφωνα με την El Confidential τα «βαριούνται» τόσο, σε σημείο που να μην δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι δεν καταλαβαίνουν κάποια από τα πράγματα που τους ζητάει ο Αλόνσο. Ίσως όντως αυτό να είναι απόρροια της έλλειψης σοβαρής προπόνησης τακτικά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι προηγούμενοι προπονητές στηρίχθηκαν σε παίκτες όπως ο Μόντριτς και ο Κρόος, προκειμένου εκείνοι να θέσουν τα στάνταρ συμπεριφοράς και δουλειάς.

Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός του προσωπικού, που ήταν κοντά στους παίκτες πριν τη σέντρα και στο ημίχρονο των αγώνων. Μπορούσαν όλοι να έχουν πρόσβαση μόνο με το τέλος του αγώνα. Το προπονητικό κέντρο ήταν ανοιχτό για όλους προηγουμένως: τις οικογένειες των παικτών, τους ατζέντηδες, ακόμα και φίλους. Πλέον, μόνο μέλη του επιτελείου, που κρίνονται απαραίτητα, βρίσκονται στις προπονήσεις. Πολλοί ενοχλήθηκαν, βλέποντας κάποιες από τις «ελευθερίες» τους να περιορίζονται, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Πριν το ματς με την Αλ Χιλάλ, ο τεχνικός της Ρεάλ αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα: ανακοίνωσε την ενδεκάδα στους παίκτες εκ των προτέρων. Λίγο αργότερα, όμως, στον Τύπο έγινε γνωστή η παρουσία του 21χρονου Γκαρθία. Το τεστ απέτυχε και η εμπιστοσύνη δεν καθιερώθηκε ποτέ. Στη συνέχεια, αρκετοί διαμαρτυρήθηκαν ότι ο Τσάμπι είναι απρόσιτος, ενώ η περίπτωση του Βινίσιους ανέδειξε γρήγορα πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με το Athletic, μετά το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, ο Βραζιλιάνος συναντήθηκε με τον Πέρεθ και του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, που λήγει το 2027, όσο οι σχέσεις του με τον Αλόνσο παραμένουν τεταμένες.

Το ESPN έχει εδώ και καιρό είχε αποκαλύψει ότι η Ρεάλ προσφέρει στον Βραζιλιάνο τα ίδια χρήματα με τον Μπαπέ (20 εκατ. ευρώ), αλλά χωρίς τα μπόνους που προβλέποντα σε εκείνο του Γάλλου (ανεβάζουν το ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ). Η πλευρά του Βραζιλιάνου θεωρούσε δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει μέχρι και μπόνους ανανέωσης, κάτι που η Ρεάλ δεν έχει προσφέρει σε κανέναν. Το τι ακολούθησε δείχνει πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες στη Μαδρίτη.

Ο Αλόνσο ήταν παρών στην απολογία του Βινίσιους μπροστά στην ομάδα και αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση του παίκτη, ο οποίος ζήτησε «συγγνώμη» από όλους εκτός από τον προπονητή του. Και είχε την κάλυψη της διοίκησης σε αυτό, που αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο και να του επιβάλλει κάποιο πρόστιμο, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Αλόνσο. Το συμπέρασμα απλό: «Ο Βίνι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς σοβαρές συνέπειες».

0+0 - Vinícius Junior 🇧🇷 has gone seven games without a goal or assist for Real Madrid in all competitions, his worst drought in the last four years (since the last12 matches of the 2020/21 season). Calmed.#RM 🤍💜#UCL pic.twitter.com/nGG4VIJmW5 — OptaJose (@OptaJose) November 26, 2025

Όλη αυτή η τοξική ατμόσφαιρα ήταν λογικό να έχει επιπτώσεις και αγωνιστικά. Η Ρεάλ υποφέρει στους τομείς που ο Τσάμπι Αλόνσο ήθελε να εστιάσει: στο πρέσινγκ ψηλά, στο άμεσο παιχνίδι, στο κλείσιμο των χώρων, στη σωστή ομαδική λειτουργία. Μία κατάσταση που στα τελευταία παιχνίδια επιδεινώθηκε. Η El Mundo στάθηκε στις δικές του αδυναμίες και έβγαλε το συμπέρασμα: «καταδικασμένος να αποτύχει». Η απροθυμία του να αναλάβει τη Ρεάλ πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (κάτι που πιέστηκε να κάνει), η αδυναμία του να πείσει τη διοίκηση για την απόκτηση του Θουμπιμέντι, η αποτυχία του να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τους παίκτες.

Πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, ο Αλόνσο επιβεβαίωσε ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη για τον ίδιο. Έκανε, όμως, «άνοιγμα» στους παίκτες. «Σε μία ομάδα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι παίκτες», τόνισε, προσθέτοντας ότι «κάθε αλλαγή χρειάζεται χρόνο». Η προσπάθεια να πείσει παίκτες, που δεν είχαν μάθει να θυσιάζονται στο βωμό της ομαδικής δουλειά, δείχνει καταδικασμένη. Οι περισσότεροι προτιμούν την ελευθερία και όχι τα δεσμά μίας τακτικής με τη δική του σφραγίδα. Όσο καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διάθεση για συμβιβασμό, τότε η αποτυχία αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.

Ο 44χρονος τεχνικός έφτασε στη Μαδρίτη με την υπόσχεση ότι η ομάδα του δεν θα κερδίζει απλά. Θα το κάνει παίζοντας με ένταση και με το δικό του στυλ. Ο Ζιντάν και ο Αντσελότι αντιμετώπιζαν τους παίκτες σαν ενήλικες και εκείνοι δεν μπορούσαν να «κρυφτούν» στις αποτυχίες. Ο Μουρίνιο τους συμπεριφερόταν σαν παιδιά και ήταν εύκολο να τον κατηγορήσουν. Ο Τσάμπι κλήθηκε να επιλέξει το δικό του μονοπάτι, αλλά δεν έχει βρει την ισορροπία. Μία τόσο σημαντική αλλαγή κουλτούρας δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί, αν δεν πιστέψουν όλοι στο πρότζεκτ. Η αρχική προσέγγιση του Αλόνσο δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει χρόνος, για να εφαρμόσει κάτι διαφορετικό…