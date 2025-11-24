Άλλαξε γνώμη στα αποδυτήρια ο τερματοφύλακας της Έλτσε: Στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για κακή τύχη, στη συνέχεια είπε ότι του έγινε φάουλ!

Ο τερματοφύλακας της Έλτσε, Ινάκι Πένια, ανασκεύασε τις δηλώσεις του σχετικά με το αν του έγινε φάουλ στη φάση του δεύτερου γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγα 24ώρα πριν τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League, «στραβοπάτησε» στην έδρα της Έλτσε μένοντας στην «χορταστική» ισοπαλία με 2-2.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ δύο φορές με την «βασίλισσα» να απαντάει σε ισάριθμες περιπτώσεις, με το τελευταίο γκολ ισοφάρισης της πάντως να θεωρείται αρκετά αμφιλεγόμενο και να ξεσηκώνει «θύελλα» αντιδράσεων τόσο στον Ισπανικό όσο και στο διεθνή Τύπο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση φάουλ και σουτ του Μπέλινγκχαμ, ο Ινάκι Πένια (ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από τη Μπαρτσελόνα) απέκρουσε, με τον Βινίσιους να τον χτυπά στο πρόσωπο. Στην εξέλιξη της φάσης ο Άγγλος μέσος σκόραρε σε κενή εστία για το τελικό 2-2, με τον ισπανό κίπερ να πιάνει τη μύτη του, η οποία άρχισε να αιμορραγεί και να χρειάζεται την είσοδο των γιατρών στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ίδιος με το τελικό σφύριγμα του αγώνα έσπευσε να δηλώσει ότι: «Σουτάρει, την σταματάω και με την ορμή, με χτυπάει στη μύτη. Κακή τύχη. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Ήταν απλώς ένα χτύπημα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», χωρίς να κάνει λόγο για κάποια παράνομη ενέργεια από πλευράς του Βραζιλιάνου.

🎙️ Iñaki Peña: "The incident with Vinícius? Nothing, it's just a play in the game. He hit me with his knee out of inertia. It ended up as a hit and that's it. It stays at that."
November 23, 2025

Λίγο αργότερα όμως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου φαίνεται πως αλλαξε γνώμη, κάτι που ο τεχνικός της Έλτσε, Έντερ Σαράμπια είχε ήδη προειδοποιήσει ότι θα συνέβαινε όταν ο τερματοφύλακας θα έβλεπε την φάση σε επανάληψη στα αποδυτήρια με πιο καθαρό μυαλό.

Η αλήθεια είναι πως όλα φαίνονται διαφορετικά από το γήπεδο, και η νέα αυτή οπτική γωνία οδήγησε τον Πένια να ανασκευάσει τα λεγόμενα του και να ξεκαθαρίσει ότι: «Σουτάρει, προσπαθεί να πάρει το ριμπάουντ, αλλά στη δεύτερη φάση δεν με αφήνει να συμμετάσχω επειδή με βγάζει νοκ άουτ. Για μένα, είναι φάουλ, αλλά αν ο διαιτητής πάει στο VAR και πει ότι δεν είναι φάουλ, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά».