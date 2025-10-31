Η Χετάφε με δυο γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο κατάφερε να λυγίσει με 2-1 την ουραγό Τζιρόνα στη Μαδρίτη και να πατήσει στην πρώτη εξάδα της La Liga.

Δυο γκολ προς το φινάλε του αγώνα αρκούσαν στην εξαιρετική φετινή Χετάφε ώστε να κάμψει με 2-1 την αντίσταση της Τζιρόνα και με το τρίποντο να ανέβει στην 6η θέση της La Liga, κάνοντας (πρώιμα) όνειρα Ευρώπης. Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, οι Μαδριλένοι τελικά έλυσαν το γόρδιο δεσμό στο 72΄, όταν ο Μαρτίν με καρφωτή κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ βρήκε δίχτυα για να ανοίξει το σκορ. Η νίκη της Χετάφε πάντως σφραγίστηκε στο 86΄όταν έπειτα από παράλληλη μπαλιά του Άλεξ Σανκρίς ο Μαγιοράλ σκόραρε από κοντά στο δεύτερο δοκάρι για να διαμορφώσει το 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Καταλανοί ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με εύστοχο πέναλτι του Στουάνι στο 90΄+4΄.