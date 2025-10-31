Ο Αλόνσο απάντησε για τη σχέση του με τον Βινίσιους: «Το συμβάν για μένα θεωρείται λήξαν»
Ο Τσάμπι Αλόνσο ξεκαθάρισε το ζήτημα που προέκυψε με τον Βινίσιους κατά τη διάρκεια του clasico, χαρακτηρίζοντας το ως λήξαν και επαινώντας τον παίκτη του για τη στάση που κράτησε μετά από αυτό. Στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσής τους στο 2-1 επί της Μπαρτσελόνα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν μιλήσει για ολική ρήξη στις σχέσεις τους, κατάσταση η οποία πλέον έχει βελτιωθεί.
Όπως επιβεβαίωσε ο κόουτς της Βασίλισσας, ο Βραζιλιάνος ζήτησε δημόσια «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες και το προπονητικό τιμ, τονίζοντας ότι η ένταση προήλθε από το πάθος και την επιθυμία του να προσφέρει στην ομάδα εκείνη την ημέρα.
Δείτε ΕπίσηςO Βινίσιους απολογήθηκε στους οπαδούς της Ρεάλ μετά το ξέσπασμά του στο Clasico: «Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει»
Ο Αλόνσο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με τη Βαλένθια, επεσήμανε ότι η συζήτηση αυτή είχε θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ομάδας: «Είχαμε μια συνάντηση με όλους, και ο Βινίσιους ήταν άψογος. Μίλησε ειλικρινά και ήταν πολύ καλός σε αυτά που είπε. Για μένα, αυτό έκλεισε το θέμα», είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός. Ο ίδιος παράλληλα τόνισε ότι δε θα υπάρξει καμία τιμωρία σε βάρος του 25χρονου επιθετικού για τη συμπεριφορά του.
🚨🗣️ Xabi Alonso: "Did Vinícius Junior apologize? We held a meeting with everyone on Wednesday, and Vinícius was perfect. He spoke frankly and was very good. For me, the matter is over." pic.twitter.com/J3vfAnkvPE— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.