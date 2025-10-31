Ο Αλόνσο απάντησε για τη σχέση του με τον Βινίσιους: «Το συμβάν για μένα θεωρείται λήξαν»

Ο Αλόνσο μίλησε για το περιστατικό του clasico με τον Βινίσιους και τη συγγνώμη που ζήτησε ο Βραζιλιάνος στα αποδυτήρια της Ρεάλ.

Ο Τσάμπι Αλόνσο ξεκαθάρισε το ζήτημα που προέκυψε με τον Βινίσιους κατά τη διάρκεια του clasico, χαρακτηρίζοντας το ως λήξαν και επαινώντας τον παίκτη του για τη στάση που κράτησε μετά από αυτό. Στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσής τους στο 2-1 επί της Μπαρτσελόνα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν μιλήσει για ολική ρήξη στις σχέσεις τους, κατάσταση η οποία πλέον έχει βελτιωθεί.

Όπως επιβεβαίωσε ο κόουτς της Βασίλισσας, ο Βραζιλιάνος ζήτησε δημόσια «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες και το προπονητικό τιμ, τονίζοντας ότι η ένταση προήλθε από το πάθος και την επιθυμία του να προσφέρει στην ομάδα εκείνη την ημέρα.

Ο Αλόνσο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με τη Βαλένθια, επεσήμανε ότι η συζήτηση αυτή είχε θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ομάδας: «Είχαμε μια συνάντηση με όλους, και ο Βινίσιους ήταν άψογος. Μίλησε ειλικρινά και ήταν πολύ καλός σε αυτά που είπε. Για μένα, αυτό έκλεισε το θέμα», είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός. Ο ίδιος παράλληλα τόνισε ότι δε θα υπάρξει καμία τιμωρία σε βάρος του 25χρονου επιθετικού για τη συμπεριφορά του.