Η Ατλέτικο πέρασε νικηφόρα από την Ανδαλουσία, επικράτησε 2-0 της Μπέτις και βρέθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση μετά την τεσσάρα από την Άρσεναλ, πέρασε νικηφόρα από την Ανδαλουσία, καθώς επικράτησε 2-0 της Μπέτις. Η ομάδα του Σιμεόνε έμεινε ένατο σερί ματς αήττητη στη LaLiga και βρέθηκε στην 4η θέση. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι έχασαν για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου κι έμειναν στην 6η θέση της LaLiga. Eνα εξαιρετικό πρώτο 45λεπτο ήταν αρκετό για τους Μαδριλένους να επιβάλουν το ρυθμό τους και να σφραγίσουν ένα πολύτιμο τρίποντο. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ και στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Μπαένα από ασίστ του Αλβαρες πέτυχε το 2-0. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ρίσκαραν, πήραν μέτρα, είχαν δοκάρι με τον Εζαλζουλί, ενώ στη συνέχεια οι προσπάθειες του Μαροκινού και του ΛοΣέλσο πέρασαν ανεκμετάλλευτες χάρη στις επεμβάσεις του Ομπλακ.