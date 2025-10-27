«Καρφιά» Τσουαμενί σε Γιαμάλ: «Αν θέλει να μιλήσει αφήστε τον να μιλήσει, έτσι και αλλιώς το παιχνίδι κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Ορελιέν Τσουαμενί μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι επί της Μπαρτσελόνα, έριξε τα καρφιά του προς τον Λαμίν Γιαμάλ.

Πριν από την πρώτη αναμέτρηση της σεζόν μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων της LaLiga, ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε δηλώσεις σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης που «κλέβει και παραπονιέται», δημιουργώντας τεράστια ένταση και στα δύο «στρατόπεδα» πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.

Η βασίλισσα παρ'όλα αυτά επικράτησε με 2-1 της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου» το απόγευμα της Κυριακής (26/10), με τους Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ να είναι οι σκόρερ για τους γηπεδούχους. Από την άλλη ο «ζεστός» Φερμίν Λόπεθ σκόραρε για τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι είδαν τον Πέδρι να αποβάλλεται στις καθυστερήσεις μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που έλαβε.

Παίκτες και από τις δύο ομάδες ενεπλάκησαν σε συμπλοκή κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον δεξιό μπακ της Ρεάλ, Ντάνι Καρβαχάλ, και τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Βινίσιους Τζούνιορ να «χλευάζουν» τον Γιαμάλ για την απόδοση του στο παιχνίδι.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στις δηλώσεις που έκανε, ο Τσουαμένι δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτές τις σκηνές, λέγοντας μάλιστα ότι: «Μου αρέσει αυτό. Στο τέλος του παιχνιδιού, είδαμε λίγο τους παίκτες να τσακώνονται μεταξύ τους, μας βοήθησε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Ο 25χρόνος μέσος δεν απέφυγε να απαντήσει και στις ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ λέγοντας πως: «Είναι εντάξει, είναι μόνο λόγια, δεν υπάρχουν κακές προθέσεις. Μας έκανε λίγο πιο αποφασιστικούς και μας βοήθησε στο να κερδίσουμε».

«Αν ο Λαμίν θέλει να μιλήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα αφήστε τον να μιλήσει. Το παιχνίδι όμως κρίνεται στο γήπεδο και εμείς κερδίσαμε στο γήπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το παιχνίδι μας και κοιτάμε μπροστα για τη συνέχεια»

Ο διεθνής Γάλλος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη σημερινή νίκη, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, υλοποιήσαμε το σχέδιο του αγώνα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, αλλά στο τέλος της ημέρας ήταν μόνο τρεις βαθμοί, έχουμε κι άλλους βαθμούς να κερδίσουμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα και πρέπει να ανέβουμε επίπεδο».

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025