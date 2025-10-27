La Liga: Νίκη με «buzzer-beater» για τη Βαγιεκάνο, χορταστικό διπλό της Θέλτα στην Παμπλόνα
Τρίτη νίκη στη σειρά πανηγύρισε η Ράγιο Βαγιεκάνο, έστω και στα... χασομέρια. Οι Μαδριλένοι με γκολ στις καθυστερήσεις υπέταξαν με 1-0 την Αλαβές στη Μαδρίτη και ανέβηκαν στην 7η θέση, μόλις δυο βαθμούς μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις της La Liga. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Αλεμάο στο 90΄+1΄για να χαρίσει ένα μεγάλο τρίποντο στους Μαδριλένους.
Νωρίτερα η Θέλτα λύγισε με 3-2 την Οσασούνα σε ένα χορταστικό ματς στην Παμπλόνα. Οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν με τον Τζουντγκλά στο 26΄, προτού η Οσασούνα ανατρέψει το σκορ πριν από το ημίχρονο με ντοπιέτα του Μπούνιτμιρ μέσα σε οκτώ λεπτά (37΄, 45΄).
Παρόλα αυτά, το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 69΄ο Τζουντγκλά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έφερε το ματς στα ίσα, με τον Ντουράν στο 87΄να ολοκληρώνει την ανατροπή. Ενδιάμεσα βέβαια χρειάστηκε και το χαμένο πέναλτι του Μπούντιμιρ (79΄), που από ωραίος έγινε... μοιραίος, για να έρθει το τρίποντο της Θέλτα, η οποία απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη.
