Η Βαγιεκάνο με γκολ στο 90΄+1΄λύγισε την Αλαβές στην Μαδρίτη και συνεχίζει να φλερτάρει με την Ευρώπη. «Χορταστικό» διπλό της Θέλτα με 3-2 επί της Οσασούνα.

Τρίτη νίκη στη σειρά πανηγύρισε η Ράγιο Βαγιεκάνο, έστω και στα... χασομέρια. Οι Μαδριλένοι με γκολ στις καθυστερήσεις υπέταξαν με 1-0 την Αλαβές στη Μαδρίτη και ανέβηκαν στην 7η θέση, μόλις δυο βαθμούς μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις της La Liga. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Αλεμάο στο 90΄+1΄για να χαρίσει ένα μεγάλο τρίποντο στους Μαδριλένους.

Νωρίτερα η Θέλτα λύγισε με 3-2 την Οσασούνα σε ένα χορταστικό ματς στην Παμπλόνα. Οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν με τον Τζουντγκλά στο 26΄, προτού η Οσασούνα ανατρέψει το σκορ πριν από το ημίχρονο με ντοπιέτα του Μπούνιτμιρ μέσα σε οκτώ λεπτά (37΄, 45΄).

Παρόλα αυτά, το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 69΄ο Τζουντγκλά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έφερε το ματς στα ίσα, με τον Ντουράν στο 87΄να ολοκληρώνει την ανατροπή. Ενδιάμεσα βέβαια χρειάστηκε και το χαμένο πέναλτι του Μπούντιμιρ (79΄), που από ωραίος έγινε... μοιραίος, για να έρθει το τρίποντο της Θέλτα, η οποία απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη.