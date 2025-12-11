Γιαγκελόνια: Πολωνοί χούλιγκαν επιτέθηκαν σε οπαδούς της Βαγιεκάνο
Δεν έλειψαν τα ευτράπελα πριν από τον αγώνα της Γιαγκελόνια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Δυο πούλμαν γεμάτα Ισπανούς οπαδούς ταξίδεψαν στην Πολωνία για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους, όμως έγιναν στόχος επίθεσης από χούλιγκανς της Γιαγκελόνια.
Συγκεκριμένα περίπου πενήντα κουκουλοφόροι οπαδοί, οπλισμένοι με γκλοπ κι αιχμηρά αντικείμενα, είχαν στήσει ενέδρα στον αυτοκινητόδρομο κι επιτέθηκαν στο πούλμαν που μετέφερε τους ταξιδιώτες οπαδούς, λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα.
Από τις συμπλοκές φέρεται να τραυματίστηκαν δέκα άτομα, ενώ τρεις διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Από την πλευρά της η Αστυνομία άνοιξε έρευνα για το περιστατικό κι έχει προχωρήσει ήδη σε επτά συλλήψεις.
🇵🇱💥 Jagiellonia Bialystok attacked a bus with Bukaneros (Rayo Vallecano🇪🇸) on the motorway last night. pic.twitter.com/U95J8qevN5— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.