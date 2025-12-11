Στόχος επίθεσης από χούλιγκαν της Γιαγκελόνια έγιναν οι οπαδοί της Βαγιεκάνο πριν από τον μεταξύ τους αγώνα, με την Αστυνομία της Πολωνίας να προχωράει σε συλλήψεις.

Δεν έλειψαν τα ευτράπελα πριν από τον αγώνα της Γιαγκελόνια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Δυο πούλμαν γεμάτα Ισπανούς οπαδούς ταξίδεψαν στην Πολωνία για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους, όμως έγιναν στόχος επίθεσης από χούλιγκανς της Γιαγκελόνια.

Συγκεκριμένα περίπου πενήντα κουκουλοφόροι οπαδοί, οπλισμένοι με γκλοπ κι αιχμηρά αντικείμενα, είχαν στήσει ενέδρα στον αυτοκινητόδρομο κι επιτέθηκαν στο πούλμαν που μετέφερε τους ταξιδιώτες οπαδούς, λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα.

Από τις συμπλοκές φέρεται να τραυματίστηκαν δέκα άτομα, ενώ τρεις διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Από την πλευρά της η Αστυνομία άνοιξε έρευνα για το περιστατικό κι έχει προχωρήσει ήδη σε επτά συλλήψεις.