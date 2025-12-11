Conference League: Εκτοξεύθηκε στην κορυφή η ΑΕΚ
Μετά το διπλό στη Φλωρεντία, η ΑΕΚ πέρασε και από την Τουρκία, επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ, την πέταξε από την κορυφή και πήρε τη θέση της. Η Ενωση με την τρίτη της νίκη έφτασε τους 10 βαθμούς, εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από την παρουσία της στη φάση των «16». Η Χάκεν με το γκολ που πέτυχε, έριξε την ΑΕΚ Λάρνακας από την κορυφή, ενώ πίσω από την ομάδα του Νίκολιτς βρίσκονται οι Σάμσουνσπορ, Σπάρτα, Ράγιο και Στρασμπούρ, με τους Γάλλους να έχουν ματς λιγότερο.
Αναλυτικά η βαθμολογία του Conference League
- ΑΕΚ 5 (11-5) 10
- Σάμσουνσπορ 5 (10-4) 10
- Σπάρτα Πράγας 5 (7-3) 10
- Ράγιο Βαγιεκάνο 5 (10-7) 10
- Στρασβούργο 4 (7-4) 10
- ΑΕΚ Λάρνακας 5 (6-1) 9
- Φιορεντίνα 5 (8-4) 9
- Τσέλιε 4 (8-4) 9
- Σαχτάρ 4 (8-5) 9
- Μάιντς 4 (4-2) 9
- Άλκμααρ 5 (7-7) 9
- Ρακόβ 4 (7-2) 8
- Νόα 5 (6-5) 8
- Γιαγκελόνια 5 (5-4) 8
- Ντρίτα 5 (4-5) 8
- Λωζάνη 4 (5-3) 7
- Σίγκμα Όλομουτς 4 (5-5) 7
- Σκεντίγια 5 (4-4) 7
- Κραϊόβα 5 (4-5) 7
- Λεχ Πόζναν 4 (9-6) 6
- Κρίσταλ Πάλας 4 (6-4) 6
- Ζρίνσκι 4 (7-8) 6
- Ομόνοια 4 (4-3) 5
- Κουόπιο 4 (4-3) 5
- Ριέκα 4 (2-2) 5
- Μπρέινταμπλικ 5 (5-8) 5
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4 (4-10) 4
- Ντιναμό Κιέβου 5 (7-9) 3
- Χάκεν 5 (5-7) 3
- Λέγκια 5 (3-5) 3
- Σπάρτανς 4 (3-6) 3
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 5 (4-7) 3
- Αμπερντίν 4 (3-10) 2
- Σέλμπουρν 4 (0-4) 1
- Σάμροκ Ρόβερς 4 (3-9) 1
- Ραπίντ Βιέννης 4 (2-12) 0
