Η ΑΕΚ πήρε δεύτερο διαδοχικό σπουδαίο διπλό και βρέθηκε στην κορυφή του Conference League. Σφράγισε την πρόκριση στα νοκ άουτ η Ένωση.

Μετά το διπλό στη Φλωρεντία, η ΑΕΚ πέρασε και από την Τουρκία, επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ, την πέταξε από την κορυφή και πήρε τη θέση της. Η Ενωση με την τρίτη της νίκη έφτασε τους 10 βαθμούς, εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από την παρουσία της στη φάση των «16». Η Χάκεν με το γκολ που πέτυχε, έριξε την ΑΕΚ Λάρνακας από την κορυφή, ενώ πίσω από την ομάδα του Νίκολιτς βρίσκονται οι Σάμσουνσπορ, Σπάρτα, Ράγιο και Στρασμπούρ, με τους Γάλλους να έχουν ματς λιγότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία του Conference League