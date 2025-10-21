«Κόλλησαν» στο μηδέν Αλαβές και Βαλένθια
Η Αλαβές υποδέχθηκε τη Βαλένθια στο ««Μεντιθορόθα», ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει τη δεύτερη διαδοχική νίκη, αφού οι δυο ομάδες έμειναν στο μηδέν. Ετσι, η θετική παράδοση συνεχίστηκε για τους γηπεδούχους, αφού δε χάνουν από τις «Νυχτερίδες» στη Βιτόρια από το 2017. Η Αλαβές βρέθηκε στη 10η θέση, ενώ η Βαλένθια που προερχόταν από δυο σερί ήττες είναι στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Καλύτεροι οι γηπεδούχοι, πίεσαν είχαν καλές στιγμές, με κορυφαία αυτή στο 87', όταν το σουτ του Ντένις Σουάρεθ βρήκε το δοκάρι.
