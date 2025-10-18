Η Μαγιόρκα «σόκαρε» τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, αφού η μέχρι πρότινος ουραγός πέρασε από την Ανδαλουσία με τριάρα (1-3) αφήνοντας εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς τους Σεβιγιάνους.

Από την τεσσάρα απέναντι στην Μπαρτσελόνα πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων, η Σεβίλλη προσγειώθηκε ανώμαλα μετά την εντός έδρας ήττα από την -μέχρι πρότινος ουραγό- Μαγιόρκα που επικράτησε με 3-1.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αγωνίζεται βασικός, προηγήθηκε στο 16ο λεπτό με τον Βάργκας κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση. Μάλιστα, ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε δύο καλές επεμβάσεις, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στο σουτ του Μουρίτσι στο 67' που ισοφάρισε από πλάγια θέση σε 1-1. Ακολούθησαν ακόμη δύο γκολ από τους Νησιώτες στο 72' και στο 77' με τον Γιόσεφ να αξιοποιεί καταλλήλως τα λάθη στην άμυνα της Σεβίλλης. Το τελικό 1-3 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την Μαγιόρκα να ξεκολλάει από την τελευταία θέση και τους Σεβιγιάνους να παραμένουν στην 7η.