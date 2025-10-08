Το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα πάει... Μαϊάμι, αφού ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, ανακοίνωσε επίσημα την διεξαγωγή της αναμέτρησης στις ΗΠΑ, στις 20 Δεκεμβρίου.

Στο Μαϊάμι και επίσημα η αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα στις 20 Δεκεμβρίου! Το προηγούμενο διάστημα η UEFA έδωσε το «πράσινο φως» για την διεξαγωγή του ματς στις ΗΠΑ και αυτό που απέμενε ήταν να οριστικοποιηθεί και από την λίγκα η σχετική απόφαση.

Όπως και έγινε, αφού ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, επιβεβαίωσε πως η σέντρα δεν θα γίνει στο «Θεράμικα» της Βιγιαρεάλ, αλλά στο «Hard Rock Stadium» στο Μαϊάμι! Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της La Liga μακριά από τα... πάτρια εδάφη, σε μία κίνηση πάντως που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ισπανία και όχι μόνο.

«Εκτός από ένα μικρό τυπικό ζήτημα, έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι Βιγιρεάλ-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου. Δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό από άλλες λίγκες που έρχονται να παίξουν στην Ισπανία, ούτε και την Premier League. Θα είμαστε στο Μαϊάμι τέσσερις ή πέντε εβδομάδες πριν από το Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα, αλλά και μετά από αυτό. Θέλουμε να προωθήσουμε ό,τι κάνει η La Liga. Από το πρωτάθλημα για άτομα με αναπηρία, μέχρι το κορυφαίο επίπεδο. Θα επισκεφθούμε διάφορες πόλεις στις ΗΠΑ για να κάνουμε πιο γνωστή τη δουλειά μας», τόνισε ο Τέμπας. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.