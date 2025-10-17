Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει ήδη το... σαφάρι για τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και μεταξύ άλλων έχουν κυκλώσει το όνομα του 23χρονου φορ της Χόφενχαϊμ, Φίσνικ Ασλάνι.

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να διανύει πιθανότατα τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, στη Μπαρτσελόνα έχουν κυκλώσει τη θέση του φορ ως επιτακτικής ανάγκης για ενίσχυση το επόμενο καλοκαίρι. Και μπορεί μια λίστα από μεγάλα ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του Χουλιάν Άλβαρες να εξετάζεται από τους Μπλαουγκράνα, όμως παράλληλα στη Βαρκελώνη παρακολουθούν και «διαμαντάκια» μικρότερου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», μια τέτοια περίπτωση είναι κι εκείνη του 23χρονου Κοσοβάρου φορ της Χόφενχαϊμ, Φίσνικ Ασλάνι, ο οποίος παρακολουθείται στενά από τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα που έχουν ενημερωθεί για τις οικονομικές λεπτομέρειες γύρω από ένα πιθανό deal με τη Χόφενχαϊμ.

Το γεγονός πως στο συμβόλαιο του Ασλάνι εμπεριέχεται ρήτρα εξαγοράς έχει καταστήσει τον 23χρονο ως μια ελκυστική επιλογή, τη στιγμή που ο ίδιος πρόσφατα έχει παραδεχθεί πως το όνειρό του είναι να φορέσει κάποια στιγμή τη Μπλαουγκράνα φανέλα. Παράλληλα ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως στο μέλλον θέλει να μετακομίσει σε έναν σύλλογο με παρουσία στο Champions League, συνθήκη που φυσικά πληρούν οι Καταλανοί.

Ο Κοσοβάρος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν σκοράροντας πέντε φορές σε επτά αγώνες με τη Χόφενχαϊμ, ενώ ολοκλήρωσε την περσινή περίοδο με απολογισμό 19 γκολ και δέκα ασίστ σε 39 αγώνες με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας.