Έντονη δυσαρέσκεια προς τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που τραυματίστηκε και θα χάσει Ολυμπιακό και Champions League, επικρατεί στην Μπαρτσελόνα.

Έχει... ξεφύγει το πρόβλημα με τους τραυματισμούς στην Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα έχουν μπροστά τους μια δύσκολη σειρά παιχνιδιών απέναντι σε Τζιρόνα, Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης για πρωτάθλημα και Champions League και θα αναγκαστούν να παραταχθούν σε αυτά χωρίς πολύ σημαντικούς παίκτες, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ πιθανότατα, ο Ραφίνια και ο Λεβαντόφσκι.

Η περίπτωση του τελευταίου μάλιστα είναι και κάπως ιδιαίτερη, αφού οι Καταλανοί είναι έξαλλοι μαζί του. Όπως μετέδωσε η AS, στην Μπαρτσελόνα ρίχνουν την ευθύνη του μυϊκού τραυματισμού του στον ίδιο, αφού όπως λένε αγνόησε τις ενοχλήσεις που ένιωθε και έπαιξε κανονικά για 90 λεπτά στο παιχνίδι της Πολωνίας κόντρα στη Λιθουανία. Το μόνο που έκανε ο Λεβαντόφσκι ήταν να φορέσει έναν ειδικό επίδεσμο στον δικέφαλό του για να μπορέσει να βγάλει το παιχνίδι και φυσικά αυτό δεν απέτρεψε τον τραυματισμό του, που θα αφήσει τους Μπλαουγκράνα χωρίς τον πιο σημαντικό τους σέντερ φορ σε αυτό το πολύ απαιτητικό διάστημα.

«Στην Μπαρτσελόνα δεν καταλαβαίνουν πώς ένας παίκτης με την εμπειρία του Λεβαντόφσκι, που γνωρίζει το σώμα του σαν την παλάμη του χεριού του, δεν κατάλαβε ότι οι ενοχλήσεις που ένιωθε θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πιο σοβαρό», έγραψε χαρακτηριστικά η AS για τη συγκεκριμένη υπόθεση.