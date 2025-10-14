Μπεγερίν: «Στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία»

Σε μια συνέντευξη που δύσκολα περνά απαρατήρητη, ο Έκτορ Μπεγερίν μίλησε ανοιχτά για γενοκτονία στη Γάζα και κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να πάρουν θέση.

Σε μία ακόμα δημόσια τοποθέτηση με κοινωνικό και πολιτικό βάθος, ο Έκτορ Μπεγερίν μίλησε ανοιχτά για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μπέτις, γνωστός για την ακτιβιστική του δράση και την κοινωνική του ευαισθησία, σε συνέντευξη του ανέφερε ότι διαπράττεται γενοκτονία (στη Γάζα), τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αδρανής.

«Το βλέπουμε στα τηλέφωνά μας», είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων για το πώς βιώνει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Και πρόσθεσε πως πλέον, με την πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει, «δεν μπορεί κανείς να λέει “δεν ήξερα”». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πριν από πέντε χρόνια, ίσως κάποιος να έλεγε πως δεν έχει αρκετές πληροφορίες για τη σύγκρουση. Τώρα, όμως, δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα από κανέναν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες».

Ο Μπεγερίν δεν έμεινε εκεί, αφού στη συνέντευξη του μίλησε ευθέως για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης: «Υπάρχει μια κυβέρνηση που σκοτώνει αμάχους, παιδιά… Τους αφήνει να πεθαίνουν από την πείνα και ο υπόλοιπος κόσμος απλά παρακολουθεί. Και μοιάζει σαν, ό,τι κι αν κάνουμε, τίποτα να μην αλλάζει».

🗣 Hay pocos futbolistas con su discurso y su compromiso. Como en el campo, Bellerín no se esconde y habla sobre el conflicto en Gaza. Señala la rapidez con la que se actuó con Ucrania y denuncia que «ahora hay otros intereses»



📌 Más información en Al Final de la Palmera y ABC. pic.twitter.com/ojRiRS0PD3 — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) October 13, 2025

Ο 29χρονος μπακ δεν δίστασε να μιλήσει και για τον ρόλο των ποδοσφαιριστών στις παγκόσμιες κρίσεις:« Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν έχει πλέον σημασία και νομίζω ότι ως ποδοσφαιριστές θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Με την Ουκρανία, τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα, τώρα υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Εμείς είμαστε ένα απίστευτο κοινωνικό μεγάφωνο», κατέληξε.