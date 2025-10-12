Στα χνάρια του Λαμίν Γιαμάλ Γιαμάλ ο 15χρνος Τουνκάρα, ο οποίος είναι ήδη μέλος της ομάδας Νέων της Μπαρτσελόνα.

Στη Βαρκελώνη γεννιέται ένα νέο διαμάντι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: ο Εμπρίμα Τουνκάρα, ένας νεαρός μόλις 15 ετών, που ήδη εντυπωσιάζει με το ταλέντο, την ωριμότητα και την προοπτική του, η οποία υπόσχεται να σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή. Το όνομά του αρχίζει να ακούγεται έντονα στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα και πολλοί μιλούν για τον παίκτη που θα ακολουθήσει τα χνάρια του Λαμίν Γιαμάλ.

Ο ποδοσφαιριστής, γεννημένος στη Γκάμπια, αλλά με ισπανική υπηκοότητα, διαπρέπει με την Εθνική Ισπανίας U17. Σε αυτό το διεθνές παράθυρο, αγωνίστηκε σε δύο αγώνες για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17, όπου πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στο ντεμπούτο του με την ομάδα.

Ο Τουνκάρα έχει προχωρήσει σταθερά μέσα από τις μικρότερες εθνικές ομάδες, από την U15 μέχρι την U16, δείχνοντας σταθερή πρόοδο και ένα ταλέντο πέρα από το συνηθισμένο και όλα αυτά σε ηλικία μόλις 15 ετών. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ακολουθεί τα βήματα των νεαρών αστέρων της Μπαρτσελόνα, αγωνιζόμενος και ξεχωρίζοντας σε κατηγορίες πολύ ανώτερες της ηλικίας του.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, έχει ήδη κερδίσει τη θέση του στην ομάδα Νέων της Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει αγωνιστεί σε τρεις αγώνες πρωταθλήματος και έχει πετύχει ένα γκολ. Η πρόοδός του δεν σταματά εκεί: έκανε και το ντεμπούτο του στο UEFA Youth League, συμμετέχοντας στη νίκη με 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου μέσα σε 12 λεπτά συμμετοχής άφησε δείγματα της τεράστιας ποιότητάς του.

Ήρθε στην Ισπανία το 2017 και πολύ σύντομα διακρίθηκε για κάτι το ξεχωριστό. Η ικανότητά του να ντριμπλάρει, και αυτή η εντυπωσιακή ευκολία με την οποία περνά τους αντιπάλους μεγαλύτερους σε ηλικία, τον καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες της Μασία τα τελευταία χρόνια.

