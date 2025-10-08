Ξανά στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους ο Ράφα Μιρ, ο οποίος κατηγορείται για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος 21χρονης γυναίκας.

Κατηγορούμενος για βιασμό είναι ο επιθετικός της Έλτσε, Ράφα Μιρ! Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής κατηγορείται για δύο περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης με τη χρήση βίας εις βάρος μίας 21χρονης γυναίκας.

Ο επιθετικός της Σεβίλλης, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Έλτσε, κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Μιρ είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και είχε μείνει για κάποιο διάστημα στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικαστής θεωρεί ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και «όχι απλές υποψίες» για τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο ποδοσφαιριστής, στον οποίο έχει επιβληθεί εγγύηση ύψους 13.500 ευρώ.