Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία, 19χρονος τερματοφύλακας έχασε τη ζωή του μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα της 5ης κατηγορίας.

Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου 19χρονου τερματοφύλακα στην Ισπανία! Πιο συγκεκριμένα, ο Ραούλ Ραμίρεθ της Κολίντρες δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα της 5ης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου και εξέπνευσε τη Δευτέρα (29/9) βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισπανικά Μέσα, αμέσως μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι, ο Ραμίρεθ υπέστη δύο καρδιοαναπνευστικές ανακοπές, μία στο γήπεδο και μία κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι προσπάθειες για να σωθεί ο 19χρονος ήταν συγκινητικές. Μετά το συμβάν, ο προπονητής του έσπευσε πρώτος να του κάνει τεχνητή αναπνοή, ενώ στιγμές μετά μία φοιτήτρια νοσηλευτικής που βρισκόταν στο γήπεδο προσπάθησε να τον συνεφέρει. Δυστυχώς, μετά από δύο ημέρες του νοσηλείας στη ΜΕΘ, ο Ραμίρεθ άφησε την τελευταία του πνοή. Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και οι ομάδες της La Liga αμέσως μετά την θλιβερή είδηση.

⚫ La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy.



Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto.



Descanse en paz. pic.twitter.com/GG25hhHSzA — RFEF (@rfef) September 29, 2025