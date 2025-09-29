Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε 19χρονος τερματοφύλακας μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα
Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου 19χρονου τερματοφύλακα στην Ισπανία! Πιο συγκεκριμένα, ο Ραούλ Ραμίρεθ της Κολίντρες δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα της 5ης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου και εξέπνευσε τη Δευτέρα (29/9) βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ισπανικά Μέσα, αμέσως μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι, ο Ραμίρεθ υπέστη δύο καρδιοαναπνευστικές ανακοπές, μία στο γήπεδο και μία κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Οι προσπάθειες για να σωθεί ο 19χρονος ήταν συγκινητικές. Μετά το συμβάν, ο προπονητής του έσπευσε πρώτος να του κάνει τεχνητή αναπνοή, ενώ στιγμές μετά μία φοιτήτρια νοσηλευτικής που βρισκόταν στο γήπεδο προσπάθησε να τον συνεφέρει. Δυστυχώς, μετά από δύο ημέρες του νοσηλείας στη ΜΕΘ, ο Ραμίρεθ άφησε την τελευταία του πνοή. Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και οι ομάδες της La Liga αμέσως μετά την θλιβερή είδηση.
⚫ La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy.— RFEF (@rfef) September 29, 2025
Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto.
Descanse en paz. pic.twitter.com/GG25hhHSzA
🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral— Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es) September 29, 2025
➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana
ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt
