Ο Πολωνός στράικερ σημείωσε το νικητήριο τέρμα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ (2-1, 28/9) και έφτασε τα... 700 γκολ στην τεράστια επαγγελματική του καριέρα.

Για ακόμη μια φορά, 3η στην τρέχουσα σεζόν στη La Liga, η Μπαρτσελόνα τα... χρειάστηκε, αφού είδε την Ρεάλ Σοσιεδάδ να παίρνει προβάδισμα με 0-1 στο «Μονζουίκ», στο ματς της 7ης αγωνιστικής.

Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ έβγαλαν αντίδραση, ισοφάρισαν με τον Κουντέ και ύστερα ήρθε η ανατροπή. Ο Λαμίν Γιαμάλ πέρασε ως αλλαγή και δευτερόλεπτα μετά «σέρβιρε» έτοιμο γκολ για την κλάση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που με άψογη κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και έστειλε τους Καταλανούς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το γκολ αυτό ήταν το νούμερο 105 με την «μπλαουγκράνα» φανέλα, ωστόσο στον συνολικό απολογισμό της σπουδαίας καριέρας του, αποτέλεσε το νούμερο 700! Ο Πολωνός φορ έχει σκοράρει 21 γκολ με την Ζνιτς Προυσκόβ, 41 με την Λεχ Πόζναν, 103 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, 344 με την Μπάγερν Μονάχου και 86 με την Εθνική του. Σε αυτά βάλτε και 191 ασίστ, δηλαδή συνολική συνεισφορά σε 891 «τεμάχια»!

🇵🇱⚽️7⃣0⃣0⃣ goles de Robert Lewandowski como profesional pic.twitter.com/NoyFYYIoES — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 28, 2025

Πλέον, ο «Λέβα» είναι στην 8η θέση των all time σκόρερς, υπολείπεται 4 γκολ του Φέρεντς Πούσκας, 35 του Γκερντ Μίλερ και 45 του Ρομάριο, αριθμοί που ενδεχομένως να φτάσει μέχρι το φινάλε της ποδοσφαιρικής του πορείας. Πιο πάνω βρίσκονται οι Πελέ (4ος, 757 γκολ), Μπίτσαν (3ος, 759 γκολ) και φυσικά οι μύθοι Λιονέλ Μέσι (884) και Κριστιάνο Ρονάλντο (945).