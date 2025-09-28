Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να την κρατάει όρθια στα δύσκολα και με γκολ νίκης στο φινάλε, η Σεβίλλη του Αλμέιδα πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο κι ανέβηκε 8η στη La Liga.

Επιστροφή στις νίκες για τη Σεβίλλη με την υπογραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου! Ο Έλληνας γκολκίπερ ύψωσε τείχος και κράτησε όρθια την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα με κρίσιμες αποκρούσεις στις επιθέσεις της Ράγιο Βαγιεκάνο και της έδωσε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί με γκολ στο φινάλε και να αποδράσει από τη Μαδρίτη με νίκη 1-0 που την ανέβασε στην 8η θέση της La Liga.

Αρχικά ο Έλληνας γκολκίπερ είχε την απάντηση σε εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Αλβάρο Γκαρθία στο 48΄, ενώ στιγμές αργότερα κράτησε το μηδέν με απίστευτη διπλή επέμβαση. Αρχικά έδιωξε το μακρινό σουτ του Ράσιου, ενώ στην επαναφορά είπε όχι με τα πόδια στο δυνατό τελείωμα του Σις για να κρατήσει το 0-0.

Κι αφού η Βαγιεκάνο δεν μπορούσε να βρει τρόπο να νικήσει τον Βλαχοδήμο, η Σεβίλλη την τιμώρησε και άνοιξε το σκορ με γκολ του Κάρμονα στο 87΄. Για να συλλέξει το τρίποντο πάντως χρειάστηκε και πάλι η συνδρομή του Βλαχοδήμου που στις καθυστερήσεις νίκησε τον Καμέγιο στο τετ-α-τετ και χάρισε τη νίκη στο σύνολο του Αλμέιδα.