Ένα ακόμη Derby Madrileno είναι προ των πυλών (27/9, 17:15) και οι οπαδοί της Ατλέτικο δεν ξεχνούν την... προδοσία του Βέλγου κίπερ, πετώντας κουτιά και μπουκάλια μπίρας πάνω στην τιμητική πλακέτα του, έξω από το γήπεδο.

Το μεγάλο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας βρίσκεται ώρες μακριά, καθώς στις 17:15 (live από το Gazzetta), Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης «μάχονται» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της La Liga.

Πάντοτε το Derby Madrileno ξεχειλίζει από πάθος και ένταση, τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και εκτός, σε όποια έδρα και αν διεξάγεται, και το φετινό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Στο... προσκήνιο φυσικά, βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Βέλγος πορτιέρε της «βασίλισσας» αποτελεί...κόκκινο πανί για τους φίλους της Ατλέτι, από τη στιγμή που αποφάσισε να υπογράψει στην αιώνια αντίπαλο.

Έχοντας προηγουμένως τριετή θητεία στους «ροχιμπλάνκος», ο Κουρτουα πήγε στην Τσέλσι και ύστερα στην Ρεάλ το 2018, προκαλώντας την έκρηξη των οπαδών της Ατλέτικο. Ακόμη και σήμερα, δεν ξεχνούν, αποκαλούν προδότη τον υψηλόσωμο κίπερ και φρόντισαν να... δείξουν την αντιπάθειά τους, πετώντας κουτιά και μπουκάλια από μπίρες πάνω στην τιμητική πλακέτα του, έξω από το «Μετροπολιτάνο».