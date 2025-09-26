Χωρίς νικητή έληξε το μίνι καταλανικό ντέρμπι μεταξύ της Τζιρόνα και της Εσπανιόλ (0-0) με την δεύτερη να έχει τις φάσεις, αλλά όχι τα γκολ και την πρώτη να μένει για 7η αγωνιστική χωρίς «τρίποντο».

Δίχως τέρματα και νικητή τελείωσε το τοπικό ντέρμπι της Τζιρόνα με την Εσπανιόλ για την 7η αγωνιστική της La Liga. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (0-0), με τον Γκαζανίγκα να κρατάει όρθια την γηπεδούχο που απέφυγε την ήττα χάρη στις δικές του επεμβάσεις.

Με βασικό τον Αζεντίν Ουναΐ, η Τζιρόνα ήταν ιδιαίτερα... ήσυχη στην αναμέτρηση, κατά την οποία η Εσπανιόλ δημιούργησε, απείλησε, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γκαζανίγκα έβαλε «στοπ» στις όποιες προσπάθειες των παικτών των φιλοξενούμενων και κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στο τελικό 0-0. Η Εσπανιόλ παρέμεινε στην 4η θέση φτάνοντας τους 12 βαθμούς, ενώ η Τζιρόνα έμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς νίκη, βρισκόμενη εντός της ζώνης του υποβιβασμού.