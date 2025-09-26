Τζιρόνα - Εσπανιόλ 0-0: Μοιρασιά με «σωτήρα» Γκαζανίγκα
Δίχως τέρματα και νικητή τελείωσε το τοπικό ντέρμπι της Τζιρόνα με την Εσπανιόλ για την 7η αγωνιστική της La Liga. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (0-0), με τον Γκαζανίγκα να κρατάει όρθια την γηπεδούχο που απέφυγε την ήττα χάρη στις δικές του επεμβάσεις.
Με βασικό τον Αζεντίν Ουναΐ, η Τζιρόνα ήταν ιδιαίτερα... ήσυχη στην αναμέτρηση, κατά την οποία η Εσπανιόλ δημιούργησε, απείλησε, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γκαζανίγκα έβαλε «στοπ» στις όποιες προσπάθειες των παικτών των φιλοξενούμενων και κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στο τελικό 0-0. Η Εσπανιόλ παρέμεινε στην 4η θέση φτάνοντας τους 12 βαθμούς, ενώ η Τζιρόνα έμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς νίκη, βρισκόμενη εντός της ζώνης του υποβιβασμού.
