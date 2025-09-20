Ο Ματίας Αλμέιδα έδειξε για πρώτη φορά εμπιστοσύνη στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και είδε τη Σεβίλλη να παίρνει τη δεύτερή της νίκη με «διπλό» κόντρα στην Αλαβές. «Λύγισε» στο φινάλε την Οσασούνα των δέκα παικτών η Βιγιαρεάλ (2-1).

Χαμογέλασε ξανά ο Ματίας Αλμέιδα, που οδήγησε τη Σεβίλλη στο δεύτερο φετινό της τρίποντο στη La Liga, μετά την ισοπαλία με την Έλτσε την προηγούμενη αγωνιστική. Ένα τρίποντο δε, που συνδυάστηκε με το ντεμπούτο του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κάτω από τα δοκάρια της νέας του ομάδας. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ τού έδειξε την εμπιστοσύνη του και οι Ανδαλουσιανοί πήραν σπουδαία νίκη, αφού επικράτησαν 2-1 στην έδρα της Αλαβές και ανέβηκαν στην 8η θέση της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Βάργκας άνοιξε νωρίς το σκορ, μόλις στο 10', με ωραία ενέργεια, αλλά οι Βάσκοι ισοφάρισαν επτά λεπτά μετά με πέναλτι του Βιθέντε, στο οποίο ο «Ody» δεν είχε απάντηση. Την τελευταία λέξη στο ματς πάντως την είπε η Σεβίλλη, που στο 67' ανέκτησε το προβάδισμά της με ωραίο τελείωμα του Αλέξις Σάντσες και εν συνεχεία το προστάτευσε αποτελεσματικά για να φτάσει στην πολύτιμη νίκη.

Σπουδαία νίκη μπόρεσε να πάρει και η Βιγιαρεάλ. Το Κίτρινο Υποβρύχιο τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Οσασούνα, που αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 40' εξαιτίας της αποβολής του Ρόζιερ, ωστόσο με ανατροπή στο φινάλε έκανε τη δουλειά (2-1) και ανέβηκε στην 3η θέση της La Liga. Η ομάδα από την Παμπλόνα άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μπούντιμιρ στην εκπνοή του πρώτου μέρους, αλλά μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι γύρισαν τούμπα το ματς. Ο Μικαουτάτζε αρχικά μείωσε στο 69' και στο 85' ο Γκέιγ χάρισε τη νίκη.