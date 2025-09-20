Μία συγκινητική και σπάνια στιγμή ανθρωπιάς εκτυλίχθηκε πριν από τη σέντρα στο Ρεάλ Μαδρίτης - Εσπανιόλ, με τη Βασίλισσα να προσφέρει σε νεαρό οπαδό, «χτυπημένο» από την μοίρα, μία ημέρα που θα θυμάται για πάντα.

Μπορεί η σέντρα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Εσπανιόλ να καθυστέρησε μερικά λεπτά, για έναν λόγο πολύ συγκεκριμένο και απολύτως ανθρώπινο.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων παραμέρισαν όταν ο 16χρονος οπαδός της Ρεάλ από το Μαρόκο, Αμπντεραχίμ Ουχίντα, βγήκε από τη φυσούνα με τον κόσμο και τους παίκτες να του προσφέρουν καθολικό χειροκρότημα.

Η ιστορία πίσω από τον πιτσιρικά είναι σκληρή, μία από αυτές που σε κάνουν να συνειδητοποιείς με φρίκη πόσο άδικη και μικρή είναι η ζωή. Πίσω στο 2023, ο Αμπντεραχίμ έχασε τους γονείς του, δύο από τα αδέρφια του και τον παππού του στον φονικό σεισμό του Μαρόκου που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

Λίγες ημέρες μετά, κάμερες απαθανάτισαν τον Αμπντεραχίμ να περιφέρεται ανάμεσα στα χαλάσματα φορώντας τη φανέλα της αγαπημένος του ομάδας, της Ρεάλ Μαδρίτης. Η εικόνα αυτή δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από την Βασίλισσα.

Εντόπισε τον μικρό και τον προσκάλεσε στη Μαδρίτη, παρακολούθησε μάλιστα και το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ για το Champions League, ενώ έκανε ξενάγηση και στο ιστορικό «Μπερναμπέου» έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα ποδοσφαιρικά του είδωλα.

Στο ματς με την Εσπανιόλ «αποκαλύφθηκε» μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς της Ρεάλ που είδαν συγκεντρωμένα στο πρόσωπο του νεαρού Αμπντεραχίμ τη δύναμη θέλησης από έναν «μαχητή», στην χειρότερη τραγωδία της ζωής του... Κι η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε για ακόμη μια φορά γιατί είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας σύλλογος.