Η Μπέτις επικράτησε 3-1 της Σοσιεδάδ, πέτυχε τη δεύτερή της νίκη στη σεζόν και πλησίασε στις πρώτες θέσεις.

Η Μπέτις πέτυχε τη δεύτερη νίκη στη σεζόν, καθώς επικράτησε εύκολα 3-1 εντός έδρας της Σοσιεδάδ. Ετσι, βρέθηκε στην 4η θέση της LaLiga, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στην 17η και χωρίς τρίποντο. Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης η Μπέτις άνοιξε το σκορ με τον Ερνάντες. Η απάντηση της Σοσιεδάδ ήταν άμεση και στο 13΄ο Μπράις Μέντες έφερε το ματς στα ίσα. Καλύτεροι οι Σεβιλιάνοι στην επανάληψη, είχαν την ουσία και πήραν τη νίκη με αυτογκολ του Ρεμίρο στο 49' και τέρμα του Φορνάλς στο 69'. Eξαιρετικός ο Αμραμπατ, ο οποίος είχε και δοκάρι για την Μπέτις.