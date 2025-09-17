Τόμας Πάρτεϊ: Οι οπαδοί της Τότεναμ δεν ξέχασαν τις κατηγορίες βιασμού - «Ξέρεις τι είσαι»
Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο Βόρειο Λονδίνο ο Τόμας Πάρτεϊ. Ο Γκανέζος μέσος επέστρεψε στην έδρα της Τότεναμ όχι με τη φανέλα της Άρσεναλ, αλλά με αυτή της Βιγιαρεάλ στην ήττα των Ισπανών για το Champions League. Πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και οπαδοί των Spurs τον υποδέχθηκαν με εντονότατες αποδοκιμασίες σε κάθε του επαφή.
- Τόμας Πάρτεϊ: Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση
Αυτό, διότι ακόμη εκκρεμούν αποφάσεις για τις πέντε υποθέσεις βιασμού στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο Τόμας. Ο Πάρτεϊ φέρεται να έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές γυναίκες. «Ξέρεις τι είσαι, ξέρεις τι είσαι, γ@μ!μεν3 βιαστή, ξέρεις τι είσαι», ήταν το σύνθημα που ακουγόταν από τις κερκίδες για ώρα, ενώ ορισμένοι τού φώναζαν: «Τόμας, η κοπέλα είπε 'όχι'».
Thomas Partey, you know what you are! pic.twitter.com/TjQIMlCKXe— Alex (@mralexthfc) September 16, 2025
Την επομένη του αγώνα, ο Τόμας, μιας και βρισκόταν στο Λονδίνο, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δήλωσε αθώος για τις πέντε υποθέσεις που τον βαραίνουν. Η δικαστική διαδικασία πάντως ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.