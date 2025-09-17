Με συνθήματα και αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν ξανά στο Βόρειο Λονδίνο οι οπαδοί της Τότεναμ τον Τόμας Πάρτεϊ, που κατηγορείται για πέντε υποθέσεις βιασμού.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο Βόρειο Λονδίνο ο Τόμας Πάρτεϊ. Ο Γκανέζος μέσος επέστρεψε στην έδρα της Τότεναμ όχι με τη φανέλα της Άρσεναλ, αλλά με αυτή της Βιγιαρεάλ στην ήττα των Ισπανών για το Champions League. Πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και οπαδοί των Spurs τον υποδέχθηκαν με εντονότατες αποδοκιμασίες σε κάθε του επαφή.

Αυτό, διότι ακόμη εκκρεμούν αποφάσεις για τις πέντε υποθέσεις βιασμού στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο Τόμας. Ο Πάρτεϊ φέρεται να έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές γυναίκες. «Ξέρεις τι είσαι, ξέρεις τι είσαι, γ@μ!μεν3 βιαστή, ξέρεις τι είσαι», ήταν το σύνθημα που ακουγόταν από τις κερκίδες για ώρα, ενώ ορισμένοι τού φώναζαν: «Τόμας, η κοπέλα είπε 'όχι'».

Την επομένη του αγώνα, ο Τόμας, μιας και βρισκόταν στο Λονδίνο, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δήλωσε αθώος για τις πέντε υποθέσεις που τον βαραίνουν. Η δικαστική διαδικασία πάντως ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.