Εσπανιόλ - Μαγιόρκα 3-2: Εντυπωσιάζουν οι Καταλανοί!
Η Εσπανιόλ επικράτησε 3-2 της Μαγιόρκα στη Βαρκελώνη, έφτασε τους 10 βαθμούς και είναι στη 2η θέση του πίνακα μαζί με την Μπαρτσελόνα. To 1-0 για την Εσπανιόλ πέτυχε ο Μίγια στο 21′ μετά από πάσα του Ρομέρο, για να σημειώσει το 2-0 ο Φερνάντεθ μετά από σέντρα του Ντόλαν.
Το 2-1 πέτυχε με πέναλτι ο Μουρίκι στο 45′. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Μίγια για τους Καταλανούς. Η Μαγιόρκα πίεσε και στο 65' ο Μουρίκι έφερε το ματς στα ίσα. Οι γηπεδούχοι αν και με παίκτη λιγότερο ρίσκαρα και στο 81ο λεπτό ο Γκαρθία διαμόρφωσε το 3-2.
