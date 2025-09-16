Η Εσπανιόλ επικράτησε 3-2 της Μαγιόρκα στη Βαρκελώνη και με την τρίτη νίκη εντός έδρας σε τέσσερα ματς είναι στο -2 από την κορυφή.

Η Εσπανιόλ επικράτησε 3-2 της Μαγιόρκα στη Βαρκελώνη, έφτασε τους 10 βαθμούς και είναι στη 2η θέση του πίνακα μαζί με την Μπαρτσελόνα. To 1-0 για την Εσπανιόλ πέτυχε ο Μίγια στο 21′ μετά από πάσα του Ρομέρο, για να σημειώσει το 2-0 ο Φερνάντεθ μετά από σέντρα του Ντόλαν.

Το 2-1 πέτυχε με πέναλτι ο Μουρίκι στο 45′. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Μίγια για τους Καταλανούς. Η Μαγιόρκα πίεσε και στο 65' ο Μουρίκι έφερε το ματς στα ίσα. Οι γηπεδούχοι αν και με παίκτη λιγότερο ρίσκαρα και στο 81ο λεπτό ο Γκαρθία διαμόρφωσε το 3-2.

