Το νικηφόρο σερί συνεχίζεται για τη Βιγιαρεάλ, η οποία λύγισε με 2-0 την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη κι ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της La Liga.

Η φετινή Βιγιαρεάλ φαίνεται πως δεν έχει ταβάνι. Η ισπανική ομάδα διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της και με τη νέα νίκη με 2-0 που πανηγύρισε στην έδρα της Εσπανιόλ κατάφερε να χωθεί - έστω και προσωρινά - στους δυο γίγαντες της Ισπανίας. Το γκολ του Μορένο στο 43΄άνοιξε το δρόμο για το Κίτρινο Υποβρύχιο, το οποίο σφράγισε το τρίποντο στο 57΄με σκόρερ τον Μολέιρο για το τελικό 2-0 που το ανέβασε στη δεύτερη θέση της La Liga, με έναν βαθμό πάνω από τη Μπαρτσελόνα που μετράει όμως ματς λιγότερο.