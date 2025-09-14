Η Μπαρτσελόνα... ξέσπασε μετά τη γκέλα στο «Βαγιέκας» κόντρα στην άμοιρη Βαλένθια, τη διέλυσε με 6-0 στήνοντας πάρτι στο β΄μέρος και συνέχισε στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Εξάσφαιρη, σαρωτική, τρομακτική! Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ έχει αποδείξει πως δεν δείχνει κανέναν οίκτο και η Βαλένθια του Κάρλος Κορμπεράν το κατάλαβε ξανά από πρώτο χέρι... Πριν από μερικούς μήνες άλλωστε οι Μπλαουγκράνα την είχαν διαλύσει με 7-1 στο πρωτάθλημα και στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» των 6.000 θέσεων επανέλαβαν ένα διαστημικό σκορ. Με ξέσπασμα στο β΄μέρος και με το τρίπτυχο Ραφίνια-Λεβαντόφσκι-Φερμίν Λόπεθ να οργανώνουν πάρτι στον αγωνιστικό χώρο, οι Καταλανοί έπνιξαν τη Βαλένθια σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου και με το τελικό 6-0 διατηρήθηκαν στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Η Μπαρτσελόνα στο πρώτο μέρος δεν άργησε να κάνει σαφείς τις διαθέσεις και άγγιξε το γκολ σε δυο περιπτώσεις μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Αγκιρεθάμπαλα ωστόσο είχε την απάντηση στο 4΄στην προβολή του Κουντέ από κοντά, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Φεράν Τόρες αστόχησε με λόμπα σε μοναδικό τετ-α-τετ για να ανοίξει το σκορ. Η Βαλένθια ήταν κλεισμένη στο δικό της 1/3 με μοναδικό στόχο να χαλάει τους συνδυασμούς της Μπαρτσελόνα, αλλά ένας συγκεκριμένος αρκούσε για να της ξεκλειδώσει την άμυνα. Τίποτα ωστόσο δεν προμήνυε τον καταιγισμό που θα ακολουθούσε μετά την ανάπαυλα...

«Βροχή» από γκολ στο β΄μέρος

Αφού ο Φεράν Τόρες έριξε προειδοποιητική βολή με δοκάρι από κοντά στο 48΄, πήρε το όπλο του ο Ραφίνια που είχε περάσει αλλαγή στο 46΄. Στο 54΄ο Ράσφορντ έκανε τη μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι, Αγκιρεθάμπαλα και Κοπέτε παρακολουθούσαν σαν θεατές τη μπάλα να περνάει από μπροστά τους και ο Βραζιλιάνος τους τιμώρησε για το 2-0. Δυο λεπτά μετά ο Φερμίν Λόπεθ με σουτάρα ανέβασε τον δείκτη του σκορ, σφραγίζοντας πρακτικά το τρίποντο, αλλά όχι και τον επίλογο της βραδιάς...

Η Μπαρτσελόνα άλλωστε είχε πάρει φόρα, είχε μπόλικο καύσιμο στο ντεπόζιτο και κέρασε τη Βαλένθια με ακόμα τρία γκολ. Στο 66΄Γκαγιά και Κοπέτε δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν μια μπαλιά στην περιοχή τους κι άθελά τους... έστρωσαν τη μπάλα στον Ραφίνια, ο οποίος με τρομερό σουτ στην κίνηση έγραψε το 4-0. Σε εκείνο το σημείο ο Χάνσι Φλικ έριξε τον Λεβαντόφσκι στο γήπεδο και ο Πολωνός απέδειξε πως έχει ακόμα πολλά να δώσει και φέτος στους Μπλαουγκράνα...

Στο 76΄ο Ντάνι Όλμο τού πέρασε την κάθετη κι ο έμπειρος φορ εκτέλεσε με τη μια για το 5-0, ενώ στο 86΄και σε παρόμοια φάση βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας και με τσίμπημα της μπάλας έγραψε το 6-0, μετά από ανατροπή της αρχικής απόφασης για οφσάιντ από το VAR. Κάπου εκεί το μαρτύριο των Νυχτερίδων έλαβε τέλος, όπως και η σεμνή τελετή με τη Μπαρτσελόνα να ξεσπάει και να απαντάει για τη γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής στο «Βαγιέκας».

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Μαρτίν (74΄Τόρεντς), Κασάδο, Πέδρι (81΄Μπερνάλ), Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ (68΄Ντάνι Όλμο), Μπάρτζι (46΄Ραφίνια), Φεράν Τόρες (68΄Λεβαντόφσκι)

Βαλένθια (Κάρλος Κορμπεράν): Αγκιρεθάμπαλα, Φουλκιέ, Ταρέγκα, Ντιακαμπί (65΄Κορέια), Κοπέτε, Γκαγιά, Γκέρα (57΄Ούγκρινιτς), Λόπεθ (57΄Ριόχα), Σανταμαρία, Νταντζούμα (57΄Ραμαζάνι), Ντούρο (77΄Μπελτράν)

Έσωσε την ισοπαλία η Μπέτις, πρώτος βαθμός για Τζιρόνα

Γλίτωσε από του χάρου τα δόντια η Μπέτις που βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ στην έδρα της Λεβάντε, αλλά τελικά κατάφερε να διαφύγει με το 2-2 και τον βαθμό της ισοπαλίας. Οι γηπεδούχοι εξέπληξαν τη Μπέτις και προηγήθηκαν με 2-0 στο 1-΄χάρη σε γκολ των Ρομέρο και Εγιόνγκ, όμως οι Βερδιμπλάνκος συνήλθαν και ισοφάρισαν με υπογραφές των Ερνάντες (45΄+2΄) και Φορνάλς (81΄)

Ισοπαλία και για τη Τζιρόνα που άγγιξε το τρίποντο με γκολ του Βανάτ από το 12΄, αλλά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από τη Θέλτα με γκολ του Ιγκλέσιας και αρκέστηκε στον πρώτο της βαθμό στη φετινή La Liga. Στην Παμπλόνα η Οσασούνα πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Βαγιεκάνο κι ανέβηκε στην 9η θέση.