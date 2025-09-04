Με ποινή τεσσάρων αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ερνέστο Βαλβέρδε για τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες του προς τον διαιτητή στην πρόσφατη αναμέτρηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει αρχίσει η σεζόν για την Αθλέτικ Μπιλμπάο κάνοντας το απόλυτο 3/3 στο ξεκίνημά της στη La Liga. Θα «χάσει» όμως τον Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο της για τα προσεχή της παιχνίδια, μετά τα όσα έγιναν κόντρα στο... τελευταίο της θύμα, τη Ρεάλ Μπέτις (31/8).

Πιο συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του αγώνα ο προπονητής των Βάσκων τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα σχετικά με τον έξτρα χρόνο που δόθηκε. Η Μπιλμπάο βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-1, όμως ο Βαλβέρδε δεν ήταν καθόλου... χαρούμενος βλέποντας τον Ντίαθ να κρατάει παραπάνω χρόνο από όσο είχε αρχικά υποδείξει ο τέταρτος.

Κινούμενος στο όριο της πλαϊνής γραμμής, ο Βαλβέρδε έκανε έντονες χειρονομίες προς το μέρος του διαιτητή φωνάζοντας αναγκάζοντας τον ρέρεφι να τον αποβάλλει. Εκείνος απάντησε με ειρωνικό χειροκρότημα προτού αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο συνεχίζοντας να διαμαρτύρεται.

Ποια ματς «χάνει»

Όλα τα παραπάνω θα στοιχίσουν στον Βαλβέρδε τέσσερα ματς, καθώς η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας γνωστοποίησε την ποινή για τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτό σημαίνει ότι ο Βαλβέρδε δεν θα βρεθεί στον πάγκο της Μπιλμπάο στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στη La Liga απέναντι στις Αλαβές, Βαλένθια, Τζιρόνα και Βιγιαρεάλ.