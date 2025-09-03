Ποινή φυλάκισης αποφάσισε το δικαστήριο της Βαρκελώνης για τον οπαδό της Εσπανιόλ που προέβη σε ρατσιστική επίθεση απέναντι Ινιάκι Γουίλιαμς.

Οπαδός της Εσπανιόλ τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης για ρατσιστική συμπεριφορά. Θύμα αυτής, ο Ινιάκι Γουίλιαμς ο οποίος στην αναμέτρηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Εσπανιόλ το 2020 δέχθηκε μια επίθεση μίσους.

Η Ισπανία «υποφέρει» τα τελευταία χρόνια από τέτοιου είδους συμπεριφορές εντός γηπέδων, γι αυτό το δικαστήριο της Βαρκελώνης πήρε δραστικά μέτρα δικάζοντας τον οπαδό με φυλάκιση. Συγκεκριμένα ο Ινιάκι Γουίλιαμς, είδε τον οπαδό της Εσπανιόλ να κάνει χειρονομίες καθώς και να μιμείται κραυγές μαϊμούς απέναντι του. Παρόμοιες συμπεριφορές έχει δεχθεί αρκετές φορές και ο Βινίσιους, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές της La liga.

Η ποινή του κατηγορούμενου κατέληξε μετά απο διάφορα αιτήματα απο τις δύο πλευρές, σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με πρόστιμο αξίας περίπου 1.000 ευρώ καθώς και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο έτη. Ακόμα, ο δράστης δεν θα έχει την δυνατότητα να εργαστεί σε τομείς εκπαίδευσης ή αθλητισμού για τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, στην Ισπανία δεν συνηθίζεται να εκτίονται ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών. Δεδομένου αυτού, ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να αποφύγει την φυλάκιση αν το δικαστήριο της Βαρκελώνης το αποφασίσει.