Ζήλεψε τον... Λάζαρο ο Φίγκο: «Θα ήθελα να έχω παίξει στην Ατλέτικο και στη Σεβίλλη ή την Μπέτις»

Κάτι από Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο θύμισε ο Λουίς Φίγκο μιλώντας για τις ομάδες στις οποίες θα ήθελε να έχει παίξει στην καριέρα του.

Προκάλεσε χαμό με την πολύκροτη μετακίνησή του από την Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ Μαδρίτης, είδε γουρουνοκεφαλές να πέφτουν στο χορτάρι εξαιτίας του. Αλλά ο Λουίς Φίγκο είναι αμετανόητος και αν μπορούσε θα «πρόδιδε» ξανά. Όχι μόνο τους Μπλαουγκράνα αλλά και τους Μερένγκες!

Όπως είπε άλλωστε σε πρόσφατες δηλώσεις του θα ήθελε να έχει παίξει σε περισσότερες μεγάλες ομάδες στην Ισπανία. Κάπως σαν να ζήλεψε δηλαδή τον δικό μας Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο που παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη! Ο ίδιος αγωνίστηκε σε Σπόρτινγκ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ αλλά έδειξε πως δεν λογαριάζει αντιπαλότητες.

«Θα ήθελε να έχω παίξει και στην Ατλέτικο για τη φιλοσοφία της, το στάδιό της, την ατμόσφαιρα. Πάντα ήταν ξεχωριστή, ακόμη κι αν έπαιζα εναντίον της. Είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα. Και θα ήθελα να έχω παίξει και σε ένα ντέρμπι της Ανδαλουσίας. Κι αυτό θα ήταν ξεχωριστό. Δεν θα πω σε ποια ομάδα, γιατί αν πω Σεβίλλη, οι οπαδοί της Μπέτις θα σκοτώσουν και αν πω Μπέτις, θα με σκοτώσουν οι οπαδοί της Σεβίλλης. Όμως όλα τα ντέρμπι είναι ξεχωριστά λόγω των συναισθημάτων και της αντιπαλότητας που υπάρχει σε αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φίγκο.