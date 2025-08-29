Στόχοι ρατσιστικών συνθημάτων φέρεται να έγιναν οι Βινίσιους και Κιλιάν Μπαπέ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ρεάλ με την Οβιέδο, με την La Liga να καταθέτει σχετική καταγγελία.

Το φαινόμενο των ρατσιστικών συνθημάτων από μερίδα οπαδών προς τους ποδοσφαιριστών, δεν είναι κάτι πρωτοφανές και μάλλον δύσκολα θα εξαλειφθεί από τα γήπεδα.

Ένας από τους παίκτες που το έχει βιώσει -και μάλιστα με το παραπάνω- τα τελευταία χρόνια είναι ο Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί συχνά στόχο ρατσιστικών προσβολών από οπαδούς, κάτι που φέρεται να έγινε και στην πρόσφατη αναμέτρηση της Ρεάλ με την Οβιέδο.

Τόσο ο Βινίσιους, όσο και ο Κιλιάν Μπαπέ, οι δύο σκόρερ της Βασίλισσας στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Οβιέδο (24/08), φέρεται να έγιναν αποδέκτες ρατσιστικών συνθημάτων στο εν λόγω ματς. Η La Liga κατέθεσε καταγγελία έχοντας μάλιστα και οπτικοακουστικό υλικό από τον αγώνα.

🚨 BREAKING: LaLiga has filed a complaint to Spain’s National Police General Commissariat regarding the alleged racist abuse Vinícius Jr. and Kylian Mbappé suffered against Real Oviedo. @GuillermoRai_ @TheAthleticFC pic.twitter.com/Ya2JtKCmSp August 29, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που ακουγόταν διαρκώς ήταν μιμητικοί ήχοι μαϊμούδων. Θυμίζουμε ότι πίσω στην άνοιξη του 2024, ο Βινίσιους είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης Τύπου σχετικά με το όλο ζήτημα των ρατσιστικών συμπεριφορών εις βάρος του.