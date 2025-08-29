Ρεάλ Μαδρίτης: Καταγγελία της La Liga για φερόμενη ρατσιστική επίθεση στους Μπαπέ και Βινίσιους

mbappe_vinicius

Στόχοι ρατσιστικών συνθημάτων φέρεται να έγιναν οι Βινίσιους και Κιλιάν Μπαπέ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ρεάλ με την Οβιέδο, με την La Liga να καταθέτει σχετική καταγγελία.

Το φαινόμενο των ρατσιστικών συνθημάτων από μερίδα οπαδών προς τους ποδοσφαιριστών, δεν είναι κάτι πρωτοφανές και μάλλον δύσκολα θα εξαλειφθεί από τα γήπεδα.

Ένας από τους παίκτες που το έχει βιώσει -και μάλιστα με το παραπάνω- τα τελευταία χρόνια είναι ο Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί συχνά στόχο ρατσιστικών προσβολών από οπαδούς, κάτι που φέρεται να έγινε και στην πρόσφατη αναμέτρηση της Ρεάλ με την Οβιέδο.

Τόσο ο Βινίσιους, όσο και ο Κιλιάν Μπαπέ, οι δύο σκόρερ της Βασίλισσας στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Οβιέδο (24/08), φέρεται να έγιναν αποδέκτες ρατσιστικών συνθημάτων στο εν λόγω ματς. Η La Liga κατέθεσε καταγγελία έχοντας μάλιστα και οπτικοακουστικό υλικό από τον αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που ακουγόταν διαρκώς ήταν μιμητικοί ήχοι μαϊμούδων. Θυμίζουμε ότι πίσω στην άνοιξη του 2024, ο Βινίσιους είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης Τύπου σχετικά με το όλο ζήτημα των ρατσιστικών συμπεριφορών εις βάρος του.

