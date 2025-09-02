«Λευκός καπνός» τελικά δεν... προέκυψε στην προσπάθεια της Αθλέτικ Μπιλμπάο να κάνει δικό της τον Εμερίκ Λαπόρτ, λόγω γραφειοκρατικού κωλύματος.

Ο Εμερίκ Λαπόρτ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο φιλοδοξούσαν σε επανένωσή τους μετά από οκτώ χρόνια, ωστόσο το deal τελικά... κόλλησε!

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε δεν δύναται να εγγράψει τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό τη δεδομένη χρονική περίοδο, καθώς η μεταγραφή του θεωρείται εκπρόθεσμη.

Μπορεί οι Βάσκοι να είχαν δώσει τα χέρια με τον παίκτη και την Αλ Νασρ για την απόκτησή του, ωστόσο ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία καθυστέρησε και δεν υπέβαλε έγκαιρα τα απαραίτητα έγγραφα, αφού το μεταγραφικό «παζάρι» είχε κλείσει!

Αυτό σημαίνει ότι Μπιλμπάο και Λαπόρτ θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, εκτός και αν αλλάξει κάτι άμεσα. Ήδη FIFA και RFEF (ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία) εξετάζουν τα σχετικά έγγραφα, ενώ οι Βάσκοι αναμένεται να προσφύγουν στο CAS, όπως αναφέρει η «AS». Η Μπιλμπάο είχε έρθει σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, με την επιστροφή του στο «Σαν Μαμές» μετά από οκτώ χρόνια.