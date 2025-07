Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Γεράι Άλβαρεθ, μετά από δείγμα που έδωσε στον ημιτελικό Μπιλμπάο-Γιουνάιτεντ για το Europa League, εξαιτίας φαρμάκου για την καταπολέμηση της αλωπεκίας.

Ο Γεράι Άλβαρεθ είναι ένας πραγματικός μαχητής της ζωής. Το 2016, σε ηλικία 21 ετών, ο παίκτης της Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων και ακολούθησε άμεσα χειρουργείο. Σε πρώτο στάδιο φάνηκε ότι είχε αφήσει πίσω του την αρρώστια, η οποία όμως επανήλθε στον οργανισμό του το καλοκαίρι του 2017.

Μαζί, επέστρεψε και το σοκ για δεύτερη φορά. Το επόμενο βήμα ήταν να υποβληθεί άμεσα σε χημειοθεραπείες, προτού τελικά επιστρέψει στο αγαπημένο του ποδόσφαιρο τον Φεβρουάριο του 2018 έχοντας συγκινήσει με τη μάχη του τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Αρκετά χρόνια μετά, ο Άλβαρεθ αντιμετωπίζει ακόμη το πρόβλημα της πτώσης των μαλλιών του, λαμβάνοντας σχετική θεραπεία. Για κακή του τύχη, αυτό τον έβαλε σε μπελάδες, καθώς βγήκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Η υπόθεση αφορά τον πρώτο ημιτελικό της Μπιλμπάο απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Europa League. Προς το παρόν, ο Άλβαρεθ παραμένει σε διαθεσιμότητα από την UEFA και δεν μπορεί να λάβει μέρος ούτε στις προπονήσεις της ομάδας του.

Ο ίδιος ο Άλβαρεθ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram το αποτέλεσμα του ελέγχου ντόπινγκ υποστηρίζοντας την αθωότητά του. Όπως εξηγεί μέσω της ανάρτησής του, «το θετικό αποτέλεσμα οφειλόταν στην ακούσια λήψη ενός φαρμάκου για την πρόληψη της τριχόπτωσης που περιείχε απαγορευμένη ουσία».

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Athletic Club’s Yeray Álvarez has been temporarily suspended after testing positive for doping during a Europa League match against Manchester United.



The player says the result is linked to treatment for alopecia. He remains under investigation and is… pic.twitter.com/1whmbfptPl