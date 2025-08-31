Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπαρτσελόνα: Χωρίς VAR το παιχνίδι, έντονες αντιδράσεις για το πέναλτι των Μπλαουγκράνα!

Ιάσονας Θεριός
Ράγιο - Μπαρτσελόνα

Ένας μικρός χαμός στην Ισπανία, εκεί όπου το παιχνίδι ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Μπαρτσελόνα παίχτηκε χωρίς VAR. Μπόλικη γκρίνια για το πέναλτι που κέρδισαν οι Μπλαουγκράνα.

Σάλος στη La Liga και επιστροφή στο... παρελθόν, σε ένα ποδόσφαιρο χωρίς VAR. Το παιχνίδι ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Μπαρτσελόνα άρχισε χωρίς VAR με επίγνωση του ρέφερι Μπουσκέτς, λόγω προβλημάτων στην ενδοεπικοινωνία των διαιτητών.

Γύρω στο 12ο λεπτό, ο άρχων του αγώνα ενημέρωσε πως το πρόβλημα επιδιορθώθηκε, όμως λίγο αργότερα, στο 28', ενημέρωσε ξανά πως δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στη διαιτητική τετράδα και το βαν των Video Assistant Referees, λέγοντας πως το παιχνίδι θα συνεχιστεί έτσι.

Το να προκύψει κάποια αμφιλεγόμενη φάση που θα σήκωνε γκρίνια ήταν απλά θέμα χρόνου και πράγματι ήρθε λίγο μετά. Στο 37', με το 0-0, ο Μπουσκέτς καταλόγισε πέναλτι για την Μπαρτσελόνα στη μονομαχία του Τσαβάρια με τον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια φάση που - αν όλα λειτουργούσαν κανονικά - θα μπορούσε κάλλιστα να ελεγχθεί.

Ίσως και να έπρεπε. Ωστόσο αυτό δεν ήταν δυνατόν, οι Μπλαουγκράνα πήραν το προβάδισμα χάρη στο εύστοχο χτύπημα του Γιαμάλ και αυτή η εξέλιξη πυροδότησε κύμα σημαντικών αντιδράσεων στην ποδοσφαιρική Ισπανία!

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

