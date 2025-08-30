Σέρχιο Ράμος: Έγινε... τράπερ, ανακοίνωσε ότι «σκάει» το πρώτο του τραγούδι (vid)
Ακόμα δεν έχει κρεμάσει τα παπούτσια του, ιδρώνει τη φανέλα της Μοντερέι στο Μεξικό. Αλλά ταυτόχρονα ο Σέρχιο Ράμος δείχνει έτοιμος να κυνηγήσει ένα νέο όνειρο στη μουσική.
Mi historia, mi música. // My story, my music.— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025
CIBELES 🎶 - August 31
19h CEST 🇪🇸
1PM ET 🇺🇸
12PM CT 🇲🇽 pic.twitter.com/9anCsHpdzt
Ο Ισπανός θρύλος ανακοίνωσε ότι οι fans του μπορούν να περιμένουν το μουσικό ντεμπούτο, αφού την Κυριακή 31 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες το νέο του ραπ κομμάτι. Ο τίτλος του είναι «Cibeles», όπως ονομάζεται και η πλατεία-σύμβολο στη Μαδρίτη.
Κρίνοντας δε από το video teaser που δημοσίευσε, πιθανότατα οι στίχοι του κομματιού θα αναφέρονται στη σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον δεσμό του με την ομάδα μιας και στα περισσότερα καρέ του εμφανίζεται να πανηγυρίζει με τη χαρακτηριστική λευκή φανέλα.
