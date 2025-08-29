Σεβίλλη: Η ομάδα του Αλμέιδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αθπιλικουέτα
Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για τη Σεβίλλη! Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προχώρησε στην απόκτηση του πρώην αμυντικού των Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης, Θέσαρ Αθπιλικουέτα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανδαλουσία.
Αφού έμεινε ελεύθερος από τους Ροχιμπλάνκος στο φινάλε της περσινής περιόδου, ο Ισπανός αμυντικός αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και τελικά επέλεξε να παραμείνει στη La Liga και την Ισπανία.
Όπως έγινε γνωστό ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας και δεσμεύτηκε για την επόμενη σεζόν ως μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.
Ο Αργεντινός άλλωστε χρειαζόταν επειγόντως ενίσχυση στην αμυντική γραμμή μετά και την αποχώρηση του Λουά Μπαντέ, με τον Ισπανό να μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και στα άκρα.
𝘿𝙚𝙛𝙚𝙣𝙙𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨,— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 29, 2025
𝙡𝙪𝙘𝙝𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨. pic.twitter.com/rGDt7LB1Ft
