Στη La Liga ενδέχεται να συνεχίσει την καριέρα ο υψηλόσωμος στόπερ της Νότιγχαμ Φόρεστ και πρώην του Ολυμπιακού, Ντάβιντ Κάρμο, με την Οβιέδο να πιέζει για την απόκτησή του.

Επόμενη στάση... Ισπανία για τον Ντάβιντ Καρμό. Μετά την πορεία του σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Αγγλία, ο Ανγκολέζος αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιστρέψει στην Ιβηρική Χερσόνησο για χάρη της Οβιέδο.

Σύμφωνα με την «Marca» η νεοφώτιστη ομάδα της La Liga είναι αποφασισμένη να ενισχυθεί στην αμυντική γραμμή κι έχω ξεχωρίσει την περίπτωση του πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεσμεύεται στη Νότιγχαμ Φόρεστ με συμβόλαιο έως το 2029.

Οι Ισπανοί φέρεται να βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με τους Reds και ψάχνουν την οικονομική φόρμουλα που θα επιτρέψει τη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ακόμα και δανεισμού με οψιόν αγοράς για το τέλος της σεζόν.

Το πρόβλημα για την Οβιέδο έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να παρουσιάσουν νούμερα που θα κινούνται εντός του οικονομικού πλαισίου που έχει ορίσει τη La Liga, δίχως να ξεπερνούν το salary cap. Παρόλα αυτά οι Ισπανοί δείχνουν διατεθειμένοι να ολοκληρώσουν το deal και να ντύσουν τον υψηλόσωμο αμυντικό στα χρώματα της ομάδας πριν από το φινάλε των μεταγραφών.