Θέλτα - Μπέτις 1-1: «Άνοστη» ισοπαλία με μοιρασμένους βαθμούς
Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Θέλτα και Μπέτις, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 για την 3η αγωνιστική της La Liga.
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση της Θέλτα με την Μπέτις για την 3η αγωνιστική της La Liga. Αν και ο Μπάρτρα έβαλε μπροστά τους Ανδαλουσιάνους με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, η Θέλτα αντέδρασε στην αρχή του β' ημιχρόνου και ισοφάρισε με τον Άλβαρες σε 1-1.
Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Θέλτα να μένει για ακόμη μία αγωνιστική χωρίς νίκη, ενώ η Μπέτις έφτασε τους πέντε βαθμούς.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
