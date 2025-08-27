Η συμβουλή πρώην παίκτη του Άρη στον Γιαμάλ: «Αν πας διακοπές με μια μεγαλύτερη, πήγαινε με τη μάνα σου»

Το άλλοτε wonderkid και πρώην παίκτης του Άρη, Φρέντι Αντού, αποφάσισε να περάσει... στη διδασκαλία, δίνοντας μια επική συμβουλή στον Λαμίν Γιαμάλ για την προσωπική του ζωή.

Κάποτε ήταν ο Φρέντι Αντού. Το παιδί-θαύμα που στα 14 του υπέγραφε επαγγελματικό συμβόλαιο και θεωρούνταν το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ήταν ο παίκτης που ήθελε κάθε ομάδα, που κάθε gamer του Football Manager ονειρευόταν να χτίσει την ομάδα του γύρω του. Και σήμερα, στα 36 του πλέον, ο Αντού δεν είναι πια στο γήπεδο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο 17χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα, βρίσκεται εκεί ακριβώς που ήταν κάποτε ο Αντού... στην κορυφή της προσοχής, φορτωμένος προσδοκίες, hype, και όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες του με την Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ ήδη μέρος της lifestyle κουλτούρας που συντροφεύει τους ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής.

Ο Αντού, λοιπόν, βλέπει τον εαυτό του στον Γιαμάλ. Και του μιλάει με ειλικρίνεια: «Η συμβουλή μου θα ήταν να συγκεντρωθείς, να προπονηθείς και να επικεντρωθείς στην τέχνη σου. Γιατί θα υπάρξουν πολλοί περισπασμοί. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ήδη», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

"If you’re going on holiday with an older woman, make sure it’s your mother!"



Former wonderkid Freddy Adu's advice to Lamine Yamal pic.twitter.com/15qgfEI288 August 26, 2025

Ακόμη σχολίασετην πολυσυζητημένη διαφυγή του Γιαμάλ σε διακοπές με την 30χρονη influencer: «Είδα στις εφημερίδες ότι ήταν σε διακοπές με μια γυναίκα πολύ μεγαλύτερη από αυτόν, ή κάτι τέτοιο, και όλοι μιλάνε γι' αυτό... Αν πας διακοπές με μια μεγαλύτερη γυναίκα, φρόντισε να είναι η μητέρα σου!»

Ο Αντού ξέρει. Ξέρει τι σημαίνει να σε φωνάζουν "νέο Πελέ", να σε περιμένουν για πρωταθλήματα και Χρυσές Μπάλες, και να χάνεσαι ανάμεσα σε επιλογές, συμβόλαια, εξώφυλλα και μεταγραφές που δεν οδηγούν πουθενά. Από την Μπενφίκα και τη Μονακό μέχρι τον Άρη της Super League και τελικά στα άγνωστα γήπεδα της Σουηδίας με την Έστερλεν. Ήταν ένα μεγάλο «αν».