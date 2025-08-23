Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Βιθέντε Ιμπόρα, τιμήθηκε από τη Λεβάντε στο «Estadi Ciutat de València» μετά την απόσυρσή του, με ολόκληρο το γήπεδο να τον αποθεώνει.

Σε τόπο λατρείας για τον Βιθέντε Ιμπόρα μετατράπηκε για λίγες στιγμές το «Estadi Ciutat de València» της Λεβάντε. Μετά την απόσυρσή του το καλοκαίρι ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού και θρύλος του βαλενθιάνικου κλαμπ έκανε ξανά την εμφάνισή του στο γήπεδο όπου λατρεύτηκε, αλλά αυτή τη φορά δίχως τα εξάταπα του ποδοσφαιριστή.

Η Λεβάντε τίμησε τον Ισπανό πριν από τον αγώνα απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο οποίος όταν βγήκε στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο με χειροκροτήματα και πανό αφιερωμένα στο πρόσωπό του.

Η μεταξύ τους σχέση άλλωστε είναι αλληλένδετη, καθώς ο Ιμπόρα έχει εκπροσωπήσει το ισπανικό κλαμπ συνολικά για επτά ολόκληρα χρόνια που χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές θητείες.

Τελευταία φορά που φόρεσε τα χρώματά της ήταν τη σεζόν 2024-2025 μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, όταν επέστρεψε στη Λεβάντε στην δεύτερη κατηγορία και τη βοήθησε να επιστρέψει στη La Liga.