Με γκολ του Λο Σέλσο από το πρώτο ημίχρονο η Μπέτις έκαμψε την αντίσταση της Αλαβές με 1-0 και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή La Liga.

Πρώτο ματς στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», πρώτη νίκη για τη Μπέτις. Οι Βερδιμπλάνκος εκμεταλλεύτηκαν τη δυναμική της έδρας τους και λύγισαν με 1-0 την Αλαβές για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή La Liga. Το μοναδικό γκολ που στο τέλος έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο Λο Σέλσο στο 16΄, ο οποίος κατάφερε να τρυπώσει στην περιοχή κι εκτέλεσε μονομιάς από κοντά για να διαμορφώσει το τελικό 1-0.