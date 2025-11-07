Η απίθανη πρόταση του Πελεγκρίνι που θα κάνει το ποδόσφαιρο να μοιάζει με... μπάσκετ!
Το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η Ρεάλ Μπέτις επικράτησε με 2-0 της Λυών, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, «σκαρφαλώνοντας» στην 9η θέση της κατάταξης και στο +1 (8-7 οι βαθμοί), έναντι του ΠΑΟΚ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στις 22 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς στην Τούμπα.
Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο τεχνικός των Ανδαλουσιανών, Μανουέλ Πελεγκρίνι, πέρα από τα όσα είπε για το αγωνιστικό κομμάτι, προχώρησε σε μια δήλωση-πρόταση, η οποία έχει γίνει viral.
Ο Χιλιανός τεχνικός ξεδίπλωσε τις σκέψεις του, αναφορικά με το πως μπορεί το ποδόσφαιρο να γίνει πιο διασκεδαστικό για τους θεατές, αλλά και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Αρχικά, ανέφερε πως ο κανονισμός του οφσάιντ τη δεδομένη στιγμή είναι σωστός, και δεν χρειάζεται να αλλάξει, όπως έχει προτείνει ο Αρσέν Βενγκέρ, καθώς θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.
Στη συνέχεια, ο 72χρονος εξέφρασε την πρότασή του, η οποία ουσιαστικά θα έκανε το ποδόσφαιρο... μπάσκετ, αφού όπως είπε, θα επιθυμούσε να απαγορεύεται στις ομάδες να γυρίζουν την μπάλα πίσω, όταν έχουν περάσει το κέντρο, έτσι ώστε το παιχνίδι να μεταφέρεται στην αντίπαλη μεριά και να γίνει πιο γρήγορο και... επιθετικό.
«Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι κανονισμοί που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, όταν η μπάλα περάσει το κέντρο, να μην μπορεί να επιστρέψει στο δικό σου μισό. Έτσι το παιχνίδι θα γίνει πιο γρήγορο, πιο θεαματικό. Πρέπει να κάνουμε το ποδόσφαιρο όλο και πιο δυναμικό και πιο διασκεδαστικό, φέρνοντας την ομάδα πιο κοντά στην αντίπαλη εστία».
𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗘𝗡 𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 : la nouvelle idée évoquée par Manuel Pellegrini, entraîneur du Betis 🇪🇸, après le match face à l’OL.— Actu Foot (@ActuFoot_) November 7, 2025
Le but ? 𝗘𝗺𝗽𝗲̂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗶𝘁𝗶𝗲́ 𝗱𝗲… pic.twitter.com/2bP55EFrDh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.