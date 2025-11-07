Η απίθανη πρόταση του Πελεγκρίνι που θα κάνει το ποδόσφαιρο να μοιάζει με... μπάσκετ!

Ο προπονητής της αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Europa League, προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα δήλωση-πρόταση, αναφορικά με το πως το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει πιο διασκεδαστικό.

Το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η Ρεάλ Μπέτις επικράτησε με 2-0 της Λυών, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, «σκαρφαλώνοντας» στην 9η θέση της κατάταξης και στο +1 (8-7 οι βαθμοί), έναντι του ΠΑΟΚ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στις 22 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς στην Τούμπα.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο τεχνικός των Ανδαλουσιανών, Μανουέλ Πελεγκρίνι, πέρα από τα όσα είπε για το αγωνιστικό κομμάτι, προχώρησε σε μια δήλωση-πρόταση, η οποία έχει γίνει viral.

Ο Χιλιανός τεχνικός ξεδίπλωσε τις σκέψεις του, αναφορικά με το πως μπορεί το ποδόσφαιρο να γίνει πιο διασκεδαστικό για τους θεατές, αλλά και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Αρχικά, ανέφερε πως ο κανονισμός του οφσάιντ τη δεδομένη στιγμή είναι σωστός, και δεν χρειάζεται να αλλάξει, όπως έχει προτείνει ο Αρσέν Βενγκέρ, καθώς θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.

Στη συνέχεια, ο 72χρονος εξέφρασε την πρότασή του, η οποία ουσιαστικά θα έκανε το ποδόσφαιρο... μπάσκετ, αφού όπως είπε, θα επιθυμούσε να απαγορεύεται στις ομάδες να γυρίζουν την μπάλα πίσω, όταν έχουν περάσει το κέντρο, έτσι ώστε το παιχνίδι να μεταφέρεται στην αντίπαλη μεριά και να γίνει πιο γρήγορο και... επιθετικό.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι κανονισμοί που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, όταν η μπάλα περάσει το κέντρο, να μην μπορεί να επιστρέψει στο δικό σου μισό. Έτσι το παιχνίδι θα γίνει πιο γρήγορο, πιο θεαματικό. Πρέπει να κάνουμε το ποδόσφαιρο όλο και πιο δυναμικό και πιο διασκεδαστικό, φέρνοντας την ομάδα πιο κοντά στην αντίπαλη εστία».