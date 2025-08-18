Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1: «Τέζα» με ανατροπή στην πρεμιέρα
Με το αριστερό μπήκε στη νέα σεζόν η Ατλέτικο Μαδρίτης! Οι Μαδριλένοι... επαναπαύτηκαν στο μαγικό γκολ του Χουλιάν Άλβαρες και το πλήρωσαν στο β΄μέρος απέναντι στην ατίθαση Εσπανιόλ, η οποία έκανε την οποία την ανατροπή με 2-1 και πανηγύρισε μια ονειρική πρεμιέρα στη La Liga.
Οι Ροχιμπλάνκος ευτύχησαν να προηγηθούν στο 37΄με ένα κομψοτέχνημα του Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος με μια αριστοτεχνική απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας για το 0-1. Η Ατλέτικο έδειχνε να ελέγχει το ματς, αλλά κατέρρευσε στο τελευταίο εικοσάλεπτο.
Αρχικά ο Ρούμπιο ισοφάρισε στο 73΄με προβολή στο δεύτερο δοκάρι πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα της Ατλέτικο, ενώ το τελειωτικό χτύπημα ήρθε έντεκα λεπτά αργότερα με φανταστική γυριστή κεφαλιά του Μιλά, ο οποίος υπό πίεση νίκησε άπαντες στον αέρα για να ολοκληρώσει την ανατροπή.
Με το δεξί στη νέα σεζόν η Χετάφε
Νωρίτερα καλή αρχή έκανε η Χετάφε η οποία λύγισε με 2-0 τη Θέλτα στη Γαλικία. Το σκορ για τους Μαδριλένους άνοιξε ο Λίσο στο 47΄, με τον Ουκέ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 72΄.
