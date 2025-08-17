Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σεβίλλη 3-2: Ο Βαλβέρδε... χάλασε το ντεμπούτο Αλμέιδα στη La Liga
Πρεμιέρα στη La Liga με ισχυρό άρωμα... Ελλάδας. Ο αγώνας Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σεβίλλη άλλωστε μετατράπηκε σε μονομαχία μεταξύ Βαλβέρδε και Αλμέιδα, με τον πρώτο ωστόσο να χαλάει το ντεμπούτο του πρώην προπονητή της ΑΕΚ στη La Liga. Σε ένα ματς για γερά νεύρα, οι Βάσκοι είδαν τη Σεβίλλη να επιστρέφει από τος εις βάρος της 2-0, αλλά με γκολ νίκης στο φινάλε έκαμψε την αντίσταση των Ανδαλουσιανών και ξεκίνησε με το δεξί στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νίκο Γούιλιαμς στο 36΄, προτού ο Σαναντί διπλασιάσει τα τέρματα της Μπιλμπάο επτά λεπτά αργότερα. Παρόλα αυτά η ομάδα των Αλμέιδα και Λαμέλα δεν παρέδωσε τα όπλα κι έφτασε στην ισοφάριση. Αρχικά ο Λουκεμπάκιο μείωσε στο 60΄, προτού ο Αγκουμέ φέρει το ματς στα ίσα στο 62΄.
Ο τελευταίος λόγος ωστόσο ανήκε στην ομάδα του Βαλβέρδε. Στο 81΄ο Ναβάρο βρήκε δίχτυα με προβολή από κοντά από ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, σφραγίζοντας το πρώτο τρίποντο των Βάσκων για τη νέα σεζόν.
