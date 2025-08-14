Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η Μπαρτσελόνα έχει προσθέσει στη μεταγραφική της λίστα τον Ντούσαν Βλάχοβιτς που δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν από την Γιουβέντους.

Το μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους είναι κάθε άλλο παρά βέβαιο, δεδομένου ότι ο Σέρβος εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Μπιανκονέρι.

Μάλιστα, η Γιουβέντους ψάχνεται για να... πουλήσει τον επιθετικό της, για τον οποίο ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες της Serie A. Εκτός ιταλικών συνόρων, η «Gazzetta dello Sport» συνδέει τον Βλάχοβιτς με την Μπαρτσελόνα υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο ραντάρ της.

Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του φαντάζει δύσκολη, λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του Σέρβου. Μάλιστα, το ετήσιο συμβόλαιο του 25χρονου ποδοσφαιριστή είναι από τα υψηλότερα στην Γιουβέντους, η οποία και θέλει να... απαλλαγεί από αυτό!