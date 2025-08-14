Μπαρτσελόνα, μεταγραφές: «Στο ραντάρ των Μπλαουγκράνα ο Βλάχοβιτς»
Το μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους είναι κάθε άλλο παρά βέβαιο, δεδομένου ότι ο Σέρβος εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Μπιανκονέρι.
Μάλιστα, η Γιουβέντους ψάχνεται για να... πουλήσει τον επιθετικό της, για τον οποίο ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες της Serie A. Εκτός ιταλικών συνόρων, η «Gazzetta dello Sport» συνδέει τον Βλάχοβιτς με την Μπαρτσελόνα υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο ραντάρ της.
Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του φαντάζει δύσκολη, λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του Σέρβου. Μάλιστα, το ετήσιο συμβόλαιο του 25χρονου ποδοσφαιριστή είναι από τα υψηλότερα στην Γιουβέντους, η οποία και θέλει να... απαλλαγεί από αυτό!
Dusan Vlahović has emerged as a potential target for Barcelonahttps://t.co/i3t7aF3M0l— Mundo Deportivo 🇺🇸 (@MD_inEnglish) August 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.