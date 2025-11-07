Ανυπομονησία επικρατεί στις τάξεις της Μπαρτσελόνα για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου «Καμπ Νόου», με τους παίκτες να μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή που θα πατήσουν το χορτάρι για επίσημο ματς.

Την πρώτη γεύση από το νέο και ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» είχαν την ευκαιρία να πάρουν οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι βρέθηκαν στο ιστορικό γήπεδο των Μπλαουγκράνα για πρώτη φορά έπειτα από 894 ημέρες στην ανοιχτή προπόνηση της Παρασκευής (7/11).

Ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo» αποκαλύπτει τα συναισθήματα στα αποδυτήρια ενόψει της μεγάλης επιστροφής για επίσημο αγώνα, με τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία να επικρατούν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των Καταλανών.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα. Είναι απίστευτα συγκινητικό. Είναι πανέμορφο, και έχουμε τους φιλάθλους μας μαζί μας. Ήμουν ενθουσιασμένος — έλεγα στους συμπαίκτες μου όταν ήρθα στο Καμπ Νόου.

Ξέρουμε πόσο επιβλητικό είναι, και υπάρχουν παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει εδώ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε ξανά» ήταν τα λόγια που μοιράστηκε ενδεικτικά προς τα media ο Ρόναλντ Αραούχο.

Θυμίζουμε πως επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανοικοδομημένο της γήπεδο υπολογίζεται για τις 22 Νοεμβρίου απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, με 46 χιλιάδες θεατές σε πρώτη φάση να επιτρέπονται ως αριθμός πλαφόν για τη χωρητικότητα του γηπέδου. Στη Βαρκελώνη πάντως ευελπιστούν πως τα όρια θα αυξηθούν στους 62 χιλιάδες θεατές πριν από το τέλος του 2025.