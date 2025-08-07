Στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ως δανεικός θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος από τη νέα σεζόν, ο οποίος αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα! Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα από τη νέα του ομάδα, εκεί όπου θα αγωνιστεί ως δανεικός για έναν χρόνο.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, το όνομα του Βλαχοδήμου «έπαιζε» δυνατά στη Σεβίλλη με τον Αλμέιδα να δείχνει την προτίμησή του για τον Έλληνα γκολκίπερ. Μάλιστα, ο Βλαχοδήμος θα ταξιδέψει απόψε για την Ισπανία, εκεί όπου την Παρασκευή (8/8) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προτού ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

🚨 Odysseas Vlachodimos is on his way to Spain for a medical with Sevilla.

🧤 The Newcastle goalkeeper has agreed a season-long loan deal with the La Liga side.

🇬🇷 The Greek international is yet to start a PL match for #NUFC, having arrived from Nottingham Forest last summer.… pic.twitter.com/teJGcW5u3e — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 7, 2025

Ο Έλληνας διεθνής παραχωρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στη Νιούκαστλ έχοντας φορέσει τη φανέλα της μόλις μία φορά, απέναντι στην Γουίμπλεντον για το League Cup, και δεν υπολογιζόταν από τον Έντι Χάου.